Altijd al je favoriete nummer op het carillon van de Martinitoren willen horen? Dat kan nu

Vanaf de Martinitoren zijn in december en januari verzoeknummers te horen (Foto: De Vries Media)

Altijd al je favoriete nummer op het carillon van de Martinitoren willen horen? Beiaardier Auke de Boer speelt iedere dinsdag in december en januari verzoeknummers. Daartegenover staat dat de aanvrager een donatie doet aan de Martinikerk en Voedselbank.

Marianne Faber, bestuursvoorzitter van Stichting Martinikerk, legt uit dat de actie juist in deze moeilijke tijd in het leven is geroepen om via de Martinitoren verbinding te maken met Stad en Ommeland. 'Organisaties en instellingen die de Martinikerk en de Voedselbank een warm hart toedragen, kunnen contact met ons opnemen en een verzoeknummer aanvragen tegen een donatie van minstens vijfhonderd euro', legt ze uit.

Faber hoopt daarmee vooral bedrijven aan te spreken, die een nummer willen aanvragen voor bijvoorbeeld hun personeel. 'Op zaterdagen in december en januari kunnen particulieren en consumenten voor een kleiner bedrag óók een nummer aanvragen. Dan staan wij tussen 11.00 en 12.00 uur op de Grote Markt naast de oliebollenkraam.'

Live op radio vanuit de Martinitoren

Werkgevers kunnen iedere dinsdag tot en met 26 januari tijdens de radio-uitzending van Babette op Noord tussen 12.00 en 13.00 uur in ruil voor een donatie een lied cadeau doen aan hun thuiswerkende medewerkers. Ben jij degene die een nummer aanvraagt? Het is mogelijk om je keuze live tijdens Babette op Noord toe te lichten vanuit de carillonruimte in de Martinitoren.

Van Perfect Day tot Imagine

Faber had vorige week dinsdag zelf de eer om het eerste verzoeknummer bij beiaardier Auke de Boer neer te leggen en koos voor Perfect Day van Lou Reed. Marike Vegt, directeur van Stichting Kunst & Cultuur, vroeg later die dag Ramses Shaffy aan met Zing vecht huil bid lach werk en bewonder. Ze deed dat speciaal voor alle thuiswerkende collega's in de cultuursector die snakken naar culturele ontmoetingen.

Maria Jongsma, bestuursvoorzitter bij de Voedselbank, vroeg Imagine van John Lennon aan. Ook zij heeft daar een achterliggende gedachte bij. 'Dat nummer geeft moed om weer naar een wereld te gaan zonder corona, maar ook om mensen die in armoede leven in verbinding te brengen met mensen die geen armoede kennen', zegt ze, doelend op Voedselbank-klanten.

'Onze 750 klanten halen geen voedselpakket omdat ze daar trots op zijn', gaat Jongsma verder. 'Niet iedereen heeft het even goed getroffen. Met het project 'Stadjers hand in hand' hopen we dat mensen die het beter getroffen hebben wat meer willen omkijken naar mensen die een beetje hulp goed kunnen gebruiken.'

Wat wordt gedaan met donaties?

Bedrijven die graag een verzoeknummer willen doorgeven kunnen contact opnemen met secretaris Dianne Abeln van de Martinikerk via 06-41110989. Zij zal vervolgens uitleggen wat de mogelijkheden zijn en hoe het geld gedoneerd kan worden. Het gedoneerde geld komt ten goede aan de Voedselbank en het onderhoud van de Martinikerk.