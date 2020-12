Warming-up: FC Emmen - FC Groningen

Door de gevolgen van het coronavirus speelt FC Groningen vandaag, halverwege december, pas voor het eerst in het bekertoernooi. De Trots van het Noorden zou in de eerste ronde aanvankelijk uitkomen tegen de amateurs van TEC uit Tiel, maar vanwege de maatregelen voor amateurvoetballers werd die wedstrijd uit het programma gehaald en ging FC Groningen zonder te spelen een ronde verder. Daarin lootte het een uitwedstrijd tegen FC Emmen.

De verschillen tussen FC Groningen en FC Emmen zijn momenteel groot. FC Groningen staat op een verrassende vijfde plaats in de eredivisie, terwijl FC Emmen troosteloos onderaan de ranglijst bungelt. Afgelopen weekend won FC Groningen voor de derde keer op rij een competitiewedstrijd, terwijl de Drentse formatie een punt overhield aan de degradatiekraker tegen ADO Den Haag.

De vorm: FC Groningen

De vlag hangt nog net niet uit bij FC Groningen. In de geschiedenis van de Trots van het Noorden werd slechts één keer beter aan het seizoen begonnen dan dit seizoen en dus is er alle reden voor optimisme aan de kant van FC Groningen. De ploeg blijft een lastige tegenstander voor andere ploegen, wat voornamelijk te zien is aan de kansen en doelpunten die FC Groningen tegen krijgt.

Alleen de ploegen die in de eredivisie boven de ploeg van Danny Buijs staan, kregen in de eerste twaalf wedstrijden minder goals tegen dan de Groningers. Hoe anders is de situatie bij FC Emmen, dat zelfs meer dan twee keer zoveel doelpunten om de oren kreeg. De Emmen-keepers Dennis Telgenkamp en Felix Wiedwald werden dit seizoen samen al dertig keer gepasseerd.

De vorm: FC Emmen

FC Emmen wilde dit seizoen belangrijke stappen in de eredivisie zetten. De Drenten hoopten stiekem dat er aansluiting met de subtop gevonden kon worden. Met een spelersbudget dat ongeveer gelijk is aan dat van FC Groningen, had het er vooraf ook alle schijn van dat die aanval ingezet kon worden.

Hoe anders hangt die vlag er op dit moment bij, want de Emmenaren wisten dit seizoen nog geen enkele seizoenszege te boeken. Het team van Dick Lukkien speelde gelijk tegen FC Twente, Fortuna Sittard, Willem II en afgelopen weekend dus tegen ADO Den Haag. In de beker won de ploeg van Dick Lukkien dit seizoen wel, want FC Eindhoven werd in eerste ronde met 2-0 verslagen.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen zal zich vanavond enigszins willen revancheren voor de matige eerste helft tegen RKC van afgelopen weekend. De Groningers creëerden voor de pauze vrijwel niks en lieten de Waalwijkers te gemakkelijk voetballen. Hoe FC Groningen voor de dag komt op De Oude Meerdijk heeft echter ook te maken met de spelers die Danny Buijs tot zijn beschikking heeft.

De Engelse weken zijn voor FC Groningen aangebroken en juist nu nemen de blessures toe. Gabriel Gudmundsson werd tegen RKC lelijk geraakt en is er niet bij vanavond. Dat zorgt ervoor Bart van Hintum hoogstwaarschijnlijk op linksback komt te staan en Wessel Dammers centraal in de verdediging terugkeert. FC Groningen zal proberen om de bekerwedstrijd te domineren, iets wat het team afgaande aan de stand van de ranglijst eigenlijk ook verplicht is.

Historie

FC Groningen en FC Emmen speelden vier keer eerder in bekerverband tegen elkaar op De Oude Meerdijk. Twee keer won FC Groningen en twee keer won FC Emmen. De laatste keer was in 2002, toen de Trots van het Noorden met 1-0 won door een doelpunt van Joost Broerse.

Hoewel FC Groningen en FC Emmen elkaar dit seizoen nog niet in competitieverband troffen, stonden beide ploegen dit seizoen al wel tegenover elkaar in Emmen tijdens een oefenduel in augustus. Ajdin Hrustic zette de Groningers in de eerste helft op fraaie wijze op voorsprong, Mohamed El Kharbachi scoorde na rust twee keer en FC Emmen-verdediger Behadil Sabani schoot in eigen doel. Glenn Bijl maakte de treffer voor FC Emmen. Daardoor wonnen de Groningers met 4-1.

FC Groningen Live

De wedstrijd is dinsdagavond live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Emmen – FC Groningen begint om 21.00 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 20.30 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Azing Griever is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben, Alessio da Cruz en Gabriel Gudmundsson zijn geblesseerd. Mo El Hankouri is geschorst en Ahmed El Messaoudi is vanwege privéomstandigheden een twijfelgeval. Tomas Suslov en Damil Dankerlui trainden gisteren pas weer volledig met de ploeg mee, maar zijn vermoedelijk wel inzetbaar.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Van Hintum, Itakura, Dammers, Dankerlui, Matusiwa, Daniel van Kaam, Joosten, Lundqvist, El Messaoudi en Strand Larsen.

Lees ook:

- Veel vraagtekens bij FC Groningen richting bekerduel met FC Emmen

- FC Groningen verslaat RKC en stormt top vijf binnen

- FC Groningen moet naar Emmen voor de beker