Zes jaar gevangenisstraf voor man die op agenten schoot

De 28-jarige man die begin dit jaar in een steeg in Paterswolde op twee politieagenten schoot, moet zes jaar de cel in. De rechters vinden zijn verhaal dat hij een waarschuwingsschot in de lucht loste ongeloofwaardig.

De man vertelde twee weken geleden in de rechtszaal dat hij ondergedoken zat in een huis aan de Hayo Hindriksweg in Paterswolde, omdat hij ruzie had met criminelen en bang was om geliquideerd te worden. Ook was hij op de vlucht voor de politie. Die wilden hem oppakken, omdat hij een taakstraf niet had uitgevoerd.

Gevlucht voor de politie

De rechtbank gelooft alleen dat laatste. Het liquidatieverhaal vindt de rechtbank ongeloofwaardig, omdat de man er verder helemaal niks over heeft willen zeggen. De man vluchtte volgens de rechtbank in de nacht van 3 januari het huis uit, omdat zijn vriendin in de nacht de politie belde. Dat deed ze naar eigen zeggen, omdat de man haar had geslagen. Ook vertelde ze aan de telefoon dat hij drie wapens had.

Nadat twee agenten de vrouw hadden bezocht en daarna het gevoel hadden dat er iets niet klopte, keken ze nog even rond bij de woning. Toen ze de steeg naast en achter het rijtjeshuis wilden controleren werd er volgens hen plotseling vanuit het niets op hen geschoten. De agenten dachten dat er meerdere kogels werden afgevuurd in hun richting. Volgens de rechtbank is dat goed mogelijk, omdat meerdere hulzen zijn gevonden.

Niet in de lucht geschoten

Eén van de agenten heeft terug geschoten, waarna het duo kon vluchten en wegdook achter hun dienstauto. De man werd even later aan de andere kant van de steeg aangehouden, toen hij zich overgaf.

Vlak daarna werd bij de steeg één huls gevonden van een kogel die was afgeketst tegen de muur van een schuur. Uit de baan die die kogel heeft afgelegd, leidt de rechtbank af dat de schutter helemaal niet in de lucht heeft geschoten, zoals hij zelf heeft verklaard, maar echt in de richting van de agenten. Omdat hij ze op het moment van schieten niet goed kon zien, vindt de rechtbank bewezen dat hij het risico heeft genomen dat hij ze zou raken: poging tot doodslag.

Drie wapens gevonden

Ook is de man veroordeeld voor het bezit van twee wapens. Hij zei dat hij het wapen waarmee hij op de agenten had geschoten achter een container bij een huis in de buurt had gelegd. Maar uit onderzoek bleek dat dat een ander wapen was. Ruim een maand later vond de politie nog een wapen in de buurt en in april een derde.

Dat bleek het pistool te zijn waarmee de man de kogel richting de agenten heeft afgevuurd. Het eerste en het derde wapen dat de politie gevonden heeft zijn van hem, oordeelt de rechtbank. Voor het tweede is te weinig bewijs. Hij moet beide politieagenten 4000 euro schadevergoeding betalen, bepaalde de rechtbank, omdat de schietpartij grote impact op hen heeft gehad.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

