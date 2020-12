Haren blijft zich roeren over oud papier: 'Dit is een overvaltechniek'

Ook de stichting Oud Papier Haren is niet te spreken over de nieuwe plannen van de gemeente Groningen rondom het inzamelen van oud papier. 'We zijn halverwege oktober benaderd, maar hebben daarna niks meer vernomen', zegt Jan Derk Sluurman van de stichting.

Eerder gaf VV Gorecht al aan niet blij te zijn met de veranderingen.

Meerdere verenigingen hebben op dit moment een grote container waarin alle inwoners hun oud papier kwijt kunnen. De opbrengst is voor de inzamelende partij. Volgend jaar kunnen inwoners zelf een oudpapierbak krijgen van de gemeente. Verenigingen of instellingen krijgen dan een wijk toegewezen waar ze die bakken mogen legen en waarvan ze de opbrengst mogen houden.

Een deel van Haren heeft al een brief gekregen waarin staat dat de inhoud van de container naar voetbalclub Be Quick of basisschool De Wissel gaat. Dat is tegen het zere been van de partijen die nu al oud papier inzamelen.

Tot nu toe 7000 euro

'Het gaat echt wel ergens over hoor', zegt Sluurman van de stichting Oud Papier Haren. De stichting verdeelt de opbrengst van het oud papier onder zes kerken in Haren, Glimmen en Onnen. Die krijgen jaarlijks elk duizenden euro's. Dat het om serieus geld gaat, blijkt wel uit financiële administratie van de stichting. 'Onze opbrengst is tot augustus van dit jaar al 7000 euro', zegt hij al bladerend door zijn map met afschriften.

'Nieuwe opzet leidt tot lagere opbrengst'

'Wij zijn benaderd of wij in een deel van Haren het oud papier willen inzamelen', vertelt Sluurman. 'Ik heb de gemeente toen laten weten dat wij daar niks in zien. De stichting zamelt per maand zo'n 12 tot 15 ton papier in. Als we dat in een bepaalde wijk moeten ophalen, dan moet het wel een flinke wijk zijn.' De nieuwe opzet zou voor een lagere opbrengst zorgen. Dat is niet alleen het geval voor Sluurman en de zijnen. Eerder luidde VV Gorecht de noodklok al.

Voor iedereen wat

De achterliggende gedachte van het stadsbestuur is dat met het nieuwe systeem meerdere partijen kunnen profiteren van de oudpapierinkomsten. Dat is volgens Sluurman een denkfout. 'Iedere club heeft op dit moment al zijn achterban die het oud papier naar ze toebrengt. Gorecht heeft een eigen container, de scholen hebben dat. Ik denk niet dat er in Haren papier verloren gaat.'

Als de huidige inzamelmethode toch verloren gaat dan legt Sluurman zich daar samen met VV Gorecht niet bij neer. De stichting verwacht dan een halvering van de oud papier inkomsten. Belanghebbende verenigingen zoeken elkaar inmiddels op om samen op te trekken. Alhoewel de oudpapiergate al een ruime week gaande is, is er vanuit het Stadhuis nog altijd geen contact opgenomen. Dat betreurt Sleurman. 'Broeksma is onze dorpswethouder. Ik heb nog niks van hem gehoord. Er wordt hier gewoon gebruik gemaakt van een overvaltechniek', zegt Sluurman tot besluit.

Politiek roert zich

VVD en CDA hebben inmiddels het stadsbestuur om opheldering gevraagd. De oppositiepartijen willen weten waarom er voor een nieuwe inzamelmethode wordt gekozen en waarom de basisschool de Wissel en voetbalclub Be Quick al een toebedeeld is.

