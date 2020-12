Een gratis schilderij van Het MOW aan de muur? Dat kan binnenkort

Het gaat niet om de echte schilderijen of beeldjes, maar om kopieën van kunstwerken, die zijn afgedrukt op posters van A2-formaat. Op die manier probeert het museum bezoekers wat 'culturele troost' te bieden tijdens de coronapandemie. 'Bezoekers kunnen niet meer naar het museum komen, maar ze kunnen wel genieten van onze collectie, omdat wij met onze collectie naar het publiek komen', vertelt Erik Wubs van Het MOW.

De bedoeling is dat in de komende maanden vijf kunstwerken op posters worden gedrukt. Dat kunnen schilderijen, maar ook andere kunstwerken zijn in de collectie van het museum. Het eerste kunstwerk is al bekend: De Westerwoldse Aa van schilder Jan Altink.

Het schilderij Westerwoldse Aa van Jan Altink (Foto: Het MOW)

'Altink was één van de medeoprichters van kunstenaarskring De Ploeg', vertelt Wubs. 'Het is voor ons een bijzonder schilderij, omdat de Westerwoldse Aa in onze eigen regio ligt.'

Corona zorgde voor toestroom bezoekers

Het MOW is op dit moment dicht vanwege de maandag afgekondigde coronamaatregelen. Het is de derde keer dit jaar dat het museum dicht moet. Volgens Hesther Bakker biedt dat ook kansen: 'Het vraagt om flexibel programmeren', vertelt ze.

'We hebben in korte tijd hele frisse en vrolijke tentoonstellingen uit de grond gestampt: 'Vitamine K, kunst waar je van opknapt', vertelt Bakker vol trots. 'Die tentoonstelling is heel goed bezocht en mensen kwamen er blij van naar buiten. Bovendien trok de tentoonstelling meer bezoekers dan in de zomer daarvoor.'

Bakker noemt 2020 daarom ook geen gitzwart jaar voor het museum: 'We hebben niet kunnen doen wat we wilden doen, maar we hebben ook dingen gedaan waarvan we van tevoren nooit hadden kunnen denken dat we ze zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld deze actie.'

Vanaf 28 december zijn de gratis posters af te halen

Op 28 december liggen de posters van De Westerwolde Aa op verschillende plekken in Bellingwolde. Onder andere bij de plaatselijke supermarkt en in de drogisterij. In de maanden daarna komen er meerdere stemronden en kan het publiek beslissen welke andere kunstwerken ook worden afgedrukt.

Meer informatie is de vinden op de speciale website van het museum.

Lees ook:

- In Bellingwolde kun je staren naar tachtig jarige navels

- MOW Westerwolde zoekt vrijwilligers van onder de zeventig