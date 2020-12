Midden-Groningen vreest misdragingen Oud en Nieuw, bewaakt 'hotspots'

Het gaat volgens burgemeester Adriaan Hoogendoorn in eerste instantie om een paar kruispunten in de wijk Gorecht in Hoogezand.

Bang voor misbruik

Midden-Groningen zet dit jaar groot in op een veilige en rustige jaarwisseling. De politie, brandweer en de gemeente hebben extra capaciteit toegezegd. 'Er is wel zorg. Het is een bijzonder jaar geweest waar in we heel veel niet mochten. We zijn bang dat mensen oudjaar gaan gebruiken, of beter gezegd misbruiken, om zich te misdragen', zegt burgemeester Hoogendoorn.

Afvalbrandjes terugdringen

Groot probleem de laatste jaren waren de vele afvalbrandjes in de gemeente. Vorig jaar is een start gemaakt met het terugdringen van die brandjes. Er werd bijvoorbeeld preventief veel rotzooi opgeruimd. Dit zorgde er voor dat het schadebedrag vorig jaar 8.000 euro was. Een jaar eerder was dit bedrag nog vijf keer zo hoog: 40.000 euro.

De gemeente hoopt het aantal brandjes dit jaar nog verder terug te dringen. Dit gebeurt vooral door in de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling troep op te ruimen dat langs de kant van de weg ligt.

Treintjes van hulpdiensten

Er wordt ook een meldpunt ingesteld waar mensen dit kunnen melden. Tijdens oud en nieuw rijden er drie 'treintjes' rond van politie, brandweer en gemeente die gelijk kunnen ingrijpen, blussen en opruimen bij een afvalbrand.

Coronamaatregelen

De maandagavond afgekondigde coronamaatregelen drukken ook hun stempel op de jaarwisseling. 'We vreesden allemaal voor een avondklok. Die is er niet, maar omdat we nog maar met twee mensen buiten mogen verpozen, komt het wel in de buurt van een avondklok. En er was natuurlijk al het vuurwerkverbod', zegt Hoogendoorn.

Wat mag nog wel?

De gemeente staat kleine groepjes (maximaal twee mensen) en gezinnen nog wel toe om Oud en Nieuw te vieren rondom een vuurkorf. Dit moet dan wel gebeuren met schoon hout en op afstand van de openbare weg.

Hetzelfde geldt voor carbid schieten. Dit mag alleen nog met maximaal twee personen en moet van te voren worden gemeld bij de gemeente.

Lees meer:

- Midden Groningen biedt met vuurkorf alternatief voor vreugdevuur

- Nog altijd afvalverbrandingen in Hoogezand: 'Niet meer van deze tijd'