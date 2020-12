Humanitas in coronatijd: 'We bedenken wat we wél kunnen'

De ongeveer tweeduizend vrijwilligers van Humanitas in Groningen schakelen tijdens de lockdown een tandje bij om hun projecten draaiende te houden. 'We bedenken wat we wél kunnen en worden daar steeds creatiever in', zegt Piet Mulder van de organisatie.

'Als er weer maatregelen zijn van het kabinet denken wij: oeh, wat kunnen we nog doen?', zegt Mulder, die manager is bij de organisatie voor maatschappelijk werk.

Contact via Facetime

'Wij moeten ons natuurlijk wel aan de maatregelen houden. In het voorjaar waren we echt een beetje in shock. Corona? Dan kunnen we niet meer naar onze deelnemers toe. Maar we hebben manieren gevonden om contact te houden en zijn ook steeds handiger geworden in bijvoorbeeld het gebruik van Facetime.'

Bezoekjes gebeuren nog wel

Overigens zijn de bezoeken van de vrijwilligers aan de mensen die ze helpen niet helemaal verdwenen. 'De minister-president heeft ook gezegd: denk om de kwetsbaren en de mensen die het moeilijk hebben. Daar waar mogelijk doen we dat ook. Er zijn mensen die heel weinig contacten hebben met anderen, de vrijwilliger is dan soms een van de weinigen', vertelt Mulder.

'Je mag twee bezoekers per dag hebben. Ga wel na dat je geen klachten hebt en denk goed na wat je doet. Maak een wandeling met elkaar, bijvoorbeeld.'

Hulp vragen soms lastig

Bij Humanitas merken ze dat het voor mensen soms lastig is om hulp te vragen. 'Veel mensen vinden dat spannend. Het is ook niet zo makkelijk om hulp te vragen, maar het kan wel! Soms is één telefoontje genoeg. Dan krijg je iemand aan de lijn en kunnen we misschien iets voor je betekenen.'

Er zijn ook vrijwilligers die het lastig vinden om in coronatijd te helpen, weet Mulder. 'Er zijn mensen die wachten op een vaccin, of nu niet durven. Maar er melden zich ook juist weer mensen aan, die iets willen doen. En je kan ook via telefoontje of op een andere manier contact zoeken.

