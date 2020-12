Nog één nieuwe besmetting bij Wedeka: 'Grootste hausse lijkt voorbij'

In de afgelopen twee dagen is nog één medewerker van sociaal werkbedrijf Wedeka positief getest op het coronavirus. Directeur Grietje Kalfsbeek verwacht dat daarmee de dalende lijn definitief is ingezet. 'Ik ben blij dat het rustiger wordt met het aantal besmettingen', aldus Kalfsbeek.

Sinds 4 december liep het aantal besmettingen binnen Wedeka op tot in totaal 51. Drie afdelingen in Stadskanaal werden gesloten. 'Vanaf het sinterklaasweekend ging het hard. Toen hadden we elke dag wel vier of vijf nieuwe besmettingen. Of zelfs nog meer. Nu is dat gelukkig minder. De grootste hausse lijkt daarmee voorbij', aldus Kalfsbeek.

Wedeka gaat nu zelf nog uit van 40 besmettingen, omdat er inmiddels elf medewerkers zijn teruggekeerd van hun quarantaine. Zij hebben zich weer beter gemeld volgens Kalfsbeek.

'De aankomende tijd komen er steeds meer mensen terug van hun quarantaineperiode dus we verwachten dat het getal snel omlaag gaat.'

Sluiting niet aan de orde geweest

Kalfsbeek heeft ondanks het oplopende aantal besmettingen in de voorgaande dagen niet overwogen om het gehele bedrijf te sluiten. 'De nieuwe besmettingen vonden vooral plaats op de afdelingen die we al eerder hadden gesloten. Er was dus een logische verklaring voor die besmettingen. Dat stelde me wel gerust.'

Het in zijn geheel sluiten van Wedeka is volgens Kalfsbeek een ingrijpende maatregel die ook averechts kan werken. 'Het was op een gegeven moment bijvoorbeeld de verwachting dat het aantal besmettingen in Stadskanaal juist op zou lopen als we dat zouden doen', zegt Kalfsbeek.

Kritiek op aanpak

Op sociale media uiten verschillende mensen kritiek op het naleven van de coronaregels bij Wedeka. Het bedrijf zou te laks omgaan met de regels, maar Kalfsbeek spreekt dat tegen. 'We houden streng toezicht en de werkleiders wijzen de werknemers op de maatregelen. We hebben dagelijks contact met de GGD over de te nemen stappen.'

Acht man in een schaftkeet

In de gemeenteraadsvergadering van Veendam meldde CDA-raadslid Ina Hilbrants maandagavond dat Wedeka-medewerkers in de buitendienst met zijn achten in een schaftkeet zijn gezien, zonder mondkap. De geruchten werden bevestigd door SP-raadslid Schoonewille die dit ook meerdere malen zou hebben gezien.

Kalfsbeek heeft inmiddels contact met de gemeente Veendam over de kwestie. 'Veel van onze mensen die werken in het groenonderhoud zijn gedetacheerd bij de gemeente Veendam. Slechts een klein deel werkt voor Wedeka. Van de in totaal 26 schaftketen, zijn er 24 van de gemeente . Het toezicht ligt dan ook bij de gemeente', aldus Kalfsbeek, die herkent dat het niet meevalt om de medewerkers consequent aan de regels te laten houden.

