'Mensen moeten zeggen: Delfzijl, ik kom hier nog een keer terug'

Reden voor Handelsvereniging Het Dok - ook nieuw - om de havenstad op de kaart te zetten als toeristische trekpleister.

Alles in de stijl van de scheepvaart

De vereniging neemt vanaf 1 januari het stokje over van de stichting Marketing Delfzijl. Deze stichting organiseert activiteiten om winkelend publiek naar het centrum te lokken. De stichting krijgt geld doordat ondernemers reclamebelasting betalen.

'Wat voor winkeliers belangrijk is, is dat het nu een vereniging is', vertelt voorzitter Fester Oosterhuis van Het Dok. 'Daarmee hebben zij iets te zeggen over de verdeling van het geld.' De Delfzijlster heeft zelf jarenlang op het chemiepark gewerkt en maakt als onafhankelijke nu plannen voor de besteding van het geld, in totaal ruim 50.000 euro.

De Handelsvereniging wil Delfzijl na de coronacrisis in de markt zetten als maritieme stad. Dat moet overal terug te vinden zijn: 'Als je hier komt, moet je geen dennenbossen meer zien van Drenthe. Alles moet zee-gerelateerd zijn. Dus geen normale bewegwijzering, maar in de stijl van de scheepvaart', zegt Oosterhuis.

Toeristen naar hele gebied

Het doel is om toeristen niet alleen naar de havenstad te trekken, maar naar de hele Eemsdelta-gemeente: 'We zijn bezig met een nieuwe identiteit van de drie kernen. Delfzijl heeft de verbinding met de zee. Appingedam heeft met de hangende keukens het cultuurhistorische. Loppersum willen we neerzetten als het landelijke. In één oogopslag moet te zien zijn wat hier allemaal is.'

Delfzijl is inmiddels al in trek bij toeristen, zegt burgemeester Gerard Beukema tijdens de ondertekening van de overeenkomst met de nieuwe vereniging: 'De net aangelegde camperparkeerplaatsen bij het Muzeeaquarium staan regelmatig vol. We denken nu al na over uitbreiding. Als er 25 auto's staan, zijn dat toch weer enkele tientallen mensen die gebruikmaken van de winkels en buitenshuis gaan eten.'

Geen rotte kiezen

Een belangrijk moment is DelfSail, dat begin juni volgend jaar gepland staat. Oosterhuis, ook bestuurslid van het evenement, hoopt nog altijd dat het door kan gaan. Als de ontwikkelingen rond het coronavirus het toelaten, wil hij dat de stad zich van haar beste kant laat zien:

'We willen dat mensen denken: wat ziet het er hier leuk uit. Geen leegstaande panden of rotte plekken, die moeten leuk aangekleed zijn. We zijn erover aan het nadenken hoe we dat aanpakken. We willen uiteindelijk dat mensen zeggen: Delfzijl, ik kom hier nog een keer terug.'