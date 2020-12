'Hartverwarmende' respons op hulpvraag Maartenshof

Veel zorgmedewerkers van Maartenshof zitten in quarantaine. Dat gevoegd bij het structurele tekort aan personeel in de zorg, maakt dat de dienstroosters nu wel erg moeilijk rond zijn te krijgen. Er moet naar onorthodoxe middelen worden gegrepen om het personeelstekort aan te vullen, ook al is het tijdelijk.

Een oproep op de website van de zorggroep heeft maandag nog niet direct veel resultaat, maar in de loop van dinsdag stromen de aanmeldingen binnen. Er is vooral behoefte aan helpenden. Mensen die assisteren bij aankleden of voeden van de bewoners. Juist die groep is in de aanmeldingen ruim vertegenwoordigd. Zeker dertig mensen hebben laten weten de helpende hand te willen bieden.

'Zo lang het nodig is'

'Hartverwarmend' noemt Kirsten Muntendam van Zorggroep Groningen de respons. 'We zijn verbaasd dat zoveel mensen hebben gereageerd op de oproep.' Ook het aantal verzorgenden dat zich meldt, is groot. Volgens Muntendam is die groep ongeveer even groot als het aantal mensen dat als helpende kan worden ingeschakeld.

Hoe lang het nieuwe personeel bij Maartenshof aan de slag kan, is nog niet duidelijk. 'Zo lang als het nodig is', zegt Muntendam. 'Ze krijgen een contract voor een aantal uren. Ze krijgen betaald volgens de CAO. Ook de helpenden.'

