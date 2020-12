Verdachte van steekincident in Stad: 'Hij liep gewoon in mijn mes'

Hulpdiensten op de plek waar het slachtoffer in 2018 op straat in elkaar zakte (Foto: De Vries Media)

De verdachte zou op 31 maart 2018 in zijn flat aan de Granietstraat in de wijk Vinkhuizen een van zijn gasten met een mes hebben gestoken. Het slachtoffer was die middag samen met nog een andere man bij hem thuis.

Duw- en trekwerk in woning

De drie mannen waren onder invloed van alcohol, toen er ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer ontstond. Na wat duw- en trekwerk zette de verdachte hem uit zijn huis. Maar het slachtoffer kwam terug en zette zijn voet tussen de deur en kon toch weer binnenkomen. De verdachte zou daarop met een mes hebben gezwaaid, waardoor het latere slachtoffer werd geraakt.

In elkaar gezakt op straat

Na het steekincident belde het slachtoffer met de andere bezoeker, die nog in het appartement aanwezig was. Hij vroeg hem 112 te bellen. Daarna stapte het slachtoffer op de fiets en reed weg. Op de Platinalaan zakte hij in elkaar. Een toevallig passerende ambulance zag hem daar bloedend op de grond liggen.

In het ziekenhuis bleek de man een klaplong en een scheur in zijn longslagader te hebben. Zonder acute hulp zou hij zijn overleden, stellen deskundigen.

Met vleesmes naar de deur

De verdachte ontkent dat hij het slachtoffer heeft gestoken. Hij had hem de deur gewezen en was daarna gaan koken. Toen bleek dat het slachtoffer opnieuw aan de deur stond, was hij erop af gelopen, met het vleesmes nog in zijn hand. 'Hij liep gewoon in mijn mes', stelde hij.

'Groot deel eigen schuld'

De raadsman van de verdachte vroeg vrijspraak voor zijn cliënt. 'Mijn cliënt stond te koken, kip te snijden. Het was niet slim om met een mes naar de deur te lopen.' Hij stelde dat het latere slachtoffer zich had opgedrongen en door het mes werd geraakt. 'Hij was de hele middag al vervelend. Hij drong zich op. Er zit een groot deel eigen schuld in.'

Fors strafblad

Het 22 kantjes tellende strafblad van de verdachte bestaat vooral uit oude diefstallen. Die feiten pleegde hij veelal onder invloed van alcohol. Na het steekincident aan de Granietstraat zat de man 37 dagen vast. Hij staakte daarmee ook zijn alcoholgebruik. Volgens de reclassering heeft hij laten zien dat hem dat goed afgaat. Ook komt hij gemaakte afspraken goed na.

Ondanks alle positieve geluiden moet de man meewerken aan alcoholcontroles, stelt de officier. 'Om te voorkomen dat hij met een borrel op weer de fout in gaat.'

Zaak is bijna drie jaar oud

Als stok achter de deur wil de officier van justitie ook twaalf maanden voorwaardelijk cel voor de man. Ze matigde haar eis vanwege de oudheid van de zaak. 'Een kale celstraf is na bijna drie jaar niet meer in het belang van verdachte, en van de samenleving.'

Het slachtoffer kampte na het incident lange tijd met longklachten. Hij claimt 3000 euro. Dat bedrag moet volgens de officier worden toegewezen.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

