FC Groningen uitgeschakeld in bekertoernooi door FC Emmen

FC Groningen is dinsdagavond uit het KNVB-bekertoernooi gewipt door FC Emmen. De Groningers gaven een voorsprong uit handen en zagen de Drenten in de tweede helft hun achterstand in een 2-1 zege ombuigen.

Eerst was het Glenn Bijl die na een uur spelen de gelijkmaker op het scorebord wist te schieten na een mooie dieptepass van Veendorp. Groningen was het even helemaal kwijt en moest in de 67e minuut de 2-1 incasseren. Itakura speelde onschuldig terug op doelman Sergio Padt. De keeper had tijd te over, gleed half uit en schoof de bal zo in de voeten van Anco Jansen die dit cadeautje dankbaar uitpakte.

Wissels

In de slotfase bracht Buijs de nodige wissels, maar het mocht niet meer baten. In de eerste helft was er weinig aan de hand voor de gasten. Na een aardige beginfase van de thuisploeg kwamen de groen-witten steeds beter in de wedstrijd en kwamen in de 27e minuut op voorsprong.

Openingstreffer

Een doelpunt uit het boekje. De goede voorzet van de linkerkant kwam van Bart van Hintum. Strand Larsen kwam goed naar de eerste paal, maar moest zijn meerdere kennen in doelman Telgenkamp. De rebound viel echter voor de voeten van Lundqvist die de openingstreffer scoorde.

Competitie wacht

Na de doelpunten van Bijl en Jansen was FC Groningen het echter helemaal kwijt en moet nu al afscheid nemen van het bekertoernooi. FC Emmen gaat verder en speelt in januari 2021 de achtste finale. Groningen moet dit snel achter zich zien te laten want aanstaande zaterdag 19 december wacht Sparta alweer voor de competitie. De aftrap op Het Kasteel in Rotterdam is om 16.30 uur.

