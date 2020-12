Padt trekt boetekleed aan: 'De goal van Jansen mag mij niet overkomen'

'Ik wil mijn keuze uitstellen bij die tweede goal. Vervolgens ligt de bal onder me en blokt Kolar half. Hij valt voor de voeten van Anco Jansen die daar genadeloos gebruik van maakt. Volledig mijn fout.' Zonder de fout van Padt was de tweede treffer van Emmen wellicht ook gevallen.

Slechte tweede helft

'Hoe we ons in de tweede helft vertonen, dan zie je dat het kan gaan gebeuren. Maar dat is voor mij natuurlijk geen reden om cadeautjes weg te geven. Dit seizoen willen we iets meer tot voetbal komen en hoop je zo tot meer kansen te komen. Dat is vandaag helaas niet het geval geweest,' besluit Padt.

Teleurstelling voor Buijs

FC Groningen-trainer Danny Buijs was uiteraard teleurgesteld dat zijn ploeg uitgeschakeld was. 'Ik vond dat we slecht begonnen aan de wedstrijd. We hadden al snel op achterstand kunnen komen. Daarna pakten we het goed op, kwamen verdiend op 0-1 en hadden nog kans op meer. In de tweede helft hebben we het duel volledig uit onze handen laten glippen. Twee persoonlijke fouten worden door Emmen afgestraft. Zelf hebben we daarna ook veel te weinig meer gebracht.'

Lukkien opgelucht

Voor Emmen-coach Dick Lukkien kwam de zege als geroepen. 'Ik vond dat we in de eerste helft te weinig diepte hadden. Na de pauze speelden we goed positiespel waar FC Groningen heel veel moeite mee had. Een verdiende zege denk ik. We kunnen goed voetballen, ik ben blij dat dit eruit kwam. Natuurlijk lucht dit wel op. Als je zo lang geen wedstrijden wint gaat dat toch aan je knagen.'

