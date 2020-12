Erepenning voor raadslid dat overstapt naar journalistiek

‘Met jou verliezen wij echt een karakteristieke Pekelder volksvertegenwoordiger’, sprak burgemeester Jaap Kuin de toekomstige journalist toe.



Carrièreswitch

Siegers begon in 2006 als raadslid namens de socialistische partij, in 2010 werd hij fractievoorzitter. Maar na bijna vijftien jaar maakt de politiek ruimte voor de journalistiek. Een droom die de Pekelder van jongs af aan al heeft.

'Het leek mij altijd geweldig om sportwedstrijden te verslaan. Het was zelfs zo dat wij vroeger het geluid van de televisie uit deden en zelf commentaar gaven. Daar ben ik altijd gefascineerd door geweest. Maar niet alleen door sport. Ook bij de moord op Pim Fortuyn of bij de aanslagen op de Twin Towers. Ik voelde: deze verhalen wil ik vertellen, ik wil dit kunnen verklaren.’



Mooie woorden

Vanaf het nieuwe kalenderjaar kan hij beginnen met het vertellen van verhalen en verklaren van gebeurtenissen. In de Pekelder gemeenteraad is hij dan niet meer terug te zien. Dat gegeven werd dinsdagavond tijdens zijn laatste raadsvergadering niet onbesproken gelaten. Alle fractievoorzitters spraken lovende woorden over Siegers, net zoals Jaap Kuin.

De burgemeester: ‘Ik heb meerdere keren een speech weggegooid, want het was wel even zoeken naar de juiste bewoording. Jij was een echte volksvertegenwoordiger. Scherp, helder, duidelijk en waar veel politici in de tweede termijn af moeten haken, wist jij als geen ander regelmatig mij en andere collegeleden de zweetdruppeltjes op het hoofd te bezorgen. Dat is absoluut een gave die wij onmiddellijk gaan missen.’



