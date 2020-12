Zeven tips over zware mishandeling hoogzwangere vrouw Borgsweer

De politie heeft tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht zeven tips gekregen over een dubbele mishandeling in Borgsweer. Een stel werd dusdanig geslagen dat de man een gebroken nek opliep. Zijn hoogzwangere vrouw werd een dag later geslagen met een houten paal.

Op zaterdagavond 29 februari wilde de man de paarden in de stallen achter het huis aan de Wartumerweg eten geven. Wat er vervolgens gebeurde, is onduidelijk. Hij werd bewusteloos gevonden met een gebroken nek.

Schim komt op vrouw af

Een dag later, als de man nog in het ziekenhuis ligt, geeft zijn hoogzwangere vrouw de paarden eten. Als ze bij de stallen staat, ziet ze een schim op haar afkomen. Die gemaskerde man slaat haar vijf keer met een houten paal tegen haar benen. Ze is bont en blauw. Wonderwel raakt hij niet haar buik en komt de baby enige tijd later gezond ter wereld.

De dader vlucht via de achtertuin, loopt om de huizen heen. Daar steekt hij een bruggetje over terug naar de Wartumerweg, vlakbij het plaatsnaambord. De politie denkt dat hij daarvandaan in een auto stapte. Hij heeft niets gestolen.



Bekijk hier het fragment uit Opsporing Verzocht

Gerichte acties tegen het stel

Pas na de aanval op de vrouw, wordt duidelijk dat de man ook is geslagen. Dat is vermoedelijk gedaan met een metaal pen die wordt gebruikt om schrikdraad te aarden. De politie gaat daarom uit van twee gerichte acties tegen het stel.

De twee worden al langer lastiggevallen. Zo werd de man twee jaar geleden door iemand geslagen die hem betichtte over hem te hebben geroddeld. De man zou hebben gezegd dat zijn belager was vreemdgegaan.

WhatsAppgesprekken naar ouders gestuurd

Ook zijn er kopieën van WhatsAppgesprekken per post gestuurd naar de ouders van de man. In die berichten stonden kwetsende dingen over zijn vrouw. Later zijn die geprinte appjes ook gestuurd naar het bestuur van manege de Menterwolderuiters, waar het slachtoffer deel van uitmaakte. Volgens het stel waren die appjes niet echt. Het is onduidelijk wie ze heeft verstuurd.

De politie denkt dat er mensen in de omgeving zijn die vermoeden wie hierachter zit. Ze roept hen op die informatie anoniem te delen.