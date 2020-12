Robben heeft aan stoppen gedacht: 'De energie was even weg'

De voormalig international, die begin dit seizoen na een jaar afwezigheid zijn rentree maakte, kwam tot nu toe door blessures nauwelijks aan voetballen toe.

Stemmetje in het hoofd

'De energie was wel even weg', aldus Robben. 'Dan schiet stoppen wel door je hoofd. Maar een stemmetje in mijn hoofd heeft me daarvan weerhouden. Ik ben sportman en wil zo graag nog spelen voor de club. Maar natuurlijk is het wel frustrerend allemaal.'

Helemaal onverwacht komt de tegenslag nou ook weer niet, vervolgde Robben. 'Ik wist dat het moeilijk zou worden. Ik ben natuurlijk niet meer de jongste en heb in mijn loopbaan altijd veel met blessures te maken gehad.'

Nog steeds fit

Anderhalf jaar geleden sloot Robben aanvankelijk zijn loopbaan af bij Bayern München. Een jaar later besloot hij het bij FC Groningen weer te gaan proberen. 'Ik voelde me heel fit. En eigenlijk voel ik me dat gek genoeg nog steeds. Ik ga mijn best doen om terug op het veld te komen.'

Lees ook:

- Robben komt dit kalenderjaar niet meer in actie

- Robben komt voorlopig niet in actie voor FC Groningen