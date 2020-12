Roemenen 'favoriet' tegen Lycurgus; Wytze Kooistra inzetbaar?

Na een boeiende busreis van ruim een half uur van het hotel richting de Dynamo Volleybal Arena, traint Lycurgus om 16.00 uur lokale tijd voor het eerst in de hal waar het woensdag moet gebeuren tegen de Roemenen in de achtste finale van de CEV Cup. De video laat zien hoe het de Groningers verging bij de eerste training in Moskou.

Klapwijk: 'Wij zijn favoriet'

De aanvoerder bij Galati is de Nederlandse routinier Niels Klapwijk (35), tevens een oude bekende van Wytze Kooistra. Hij denkt dat hij bij de betere ploeg zit. 'Ik ga ervan uit dat wij winnen natuurlijk', zegt hij met een lach. 'Mijn club is de laatste twee jaar kampioen geworden en wel echt de meest professionele club in Roemenië. Om eerlijk te zijn, denk ik wel dat wij favoriet zijn. Zeker omdat wij gewoon competitie hebben gespeeld en Lycurgus heel lang niet heeft kunnen spelen', aldus Klapwijk.

Wytze Kooistra inzetbaar? 'Hij ziet er nog fit uit'

Verder kwam ter sprake of de gestopte Wytze Kooistra inzetbaar zou zijn. Hij staat wel op papier en is daardoor formeel inzetbaar. 'Het is mij wel gevraagd of Wytze Kooistra misschien als geheim wapen zou worden ingezet. Hij ziet er nog fit uit. Volgens mij kan hij nog prima een balletje mee slaan. Ik ga hem in de gaten houden', lacht Klapwijk. Wat Kooistra er zelf van vindt, wordt duidelijk in de video.

'Eindelijk weer een wedstrijd'

Of ze bij Lycurgus ook denken dat Galati favoriet is? 'Laat ze maar favoriet zijn', zeg Dennis Borst. 'Dat wij eindelijk weer een wedstrijd mogen spelen, is ook genieten. Dus we gaan lekker spelen en uiteraard gaan we voor de winst.' Lycurgus-coach Arjan Taaij vult aan: 'Ik ben nieuwsgierig en heb er heel veel zin in. Het enige wat we onszelf kunnen verplichten, is het maximale eruit proberen te halen.'

Programma

Het duel tegen de Roemenen begint woensdag om 14.00 uur Nederlandse tijd. Bij winst op Galati speelt Lycurgus een dag later tegen de winnaar van Dynamo Moskou tegen OK Vojvodina uit Novi Sad (Servië).