Europees avontuur voorbij voor Lycurgus na vijfsetter in Moskou (update)

De volleyballers van Amysoft Lycurgus zijn gestrand in de achtste finales van het Europese CEV Cup toernooi. De Groningers verloren woensdag in een apart opgezet toernooi in Moskou met 3-2 van Arcada Galati uit Roemeniƫ.

De ploeg van coach Arjan Taaij begon niet goed tegen de tweevoudig kampioen van Roemenië (2019 en 2020), die vooraf als favoriet werd bestempeld. De Roemenen hebben de afgelopen tijd wel competitie gespeeld in eigen land, terwijl het voor Lycurgus de eerste wedstrijd was sinds 10 oktober. De eerste set eindigde in 25-19 voor Galati.

Tweede set

Ook de tweede set ging verloren voor de ploeg van coach Arjan Taaij. Hoewel Lycurgus het na een flinke achterstand uiteindelijk nog wel spannend maakte (26-24).

Comeback

De goede lijn werd voortgezet in de derde set, die met vijf punten verschil naar Lycurgus ging (20-25). Ook in het vierde bedrijf was Lycurgus de bovenliggende partij (21-25).

Vijfde set

In de vijfde en beslissende set namen de Roemenen toch weer afstand van de Groningers, die zich kranig hebben geweerd tegen een ploeg met veel meer wedstrijdritme (15-10).

Echte bubbel?

Het toernooi werd vooraf een ‘bio-secure bubble’ genoemd door de Europese Volleybalbond (CEV). Hoewel de maatregelen streng waren (mondkapjes, handschoenen, temperatuurmetingen, ‘anderhalvemeterregel’ en ontsmettingsmiddelen), mocht er wel in beperkte mate publiek bij de wedstrijd aanwezig zijn.

Er zaten niet meer dan vijftig ‘echte’ toeschouwers tussen de namaakfans bij het voor de Russen weinig interessante duel. Normaal gesproken kunnen er in totaal 3.500 toeschouwers in de Dynamo Volleybal Arena. Verder moesten de teams en officials die in de hal aanwezig waren, een negatieve test kunnen tonen.

Tegenstander Galati

Galati treft in de kwartfinale de winnaar van het duel tussen Dynamo Moskou tegen OK Vojvodina uit Novi Sad (Servië).

Maatregelen terugreis

Voor Lycurgus zit de Europese campagne er na één wedstrijd op. De Groningers moeten nog wel een dag in Moskou verblijven. Als iedereen negatief test, vliegt de volledige groep vrijdag terug naar Nederland. Daarna volgt een quarantaine, die mag worden afgebroken na vijf dagen bij opnieuw een negatief testresultaat.

De wedstrijd is terug te kijken via onderstaande livestream van de Europese volleybalbond:

Lees ook:

- Roemenen 'favoriet' tegen Lycurgus; Wytze Kooistra inzetbaar?

- Lycurgus volbrengt een reis vol uitdagingen naar Moskou

Luister ook onze podcast:

- Kleedkamer Noord #5 (vanuit Moskou): 'Poetin luistert nu mee'