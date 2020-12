Vakantie-activiteiten voor jeugd afgelast: 'We gaan terug naar de tekentafel'

Honderd activiteiten in de gemeente Groningen moesten in de kerstvakantie een verzetje bieden aan jongeren. De plannen werden vrijdag vol trots gepresenteerd door WIJ Groningen, maar door de lockdown kan daar nu alweer een streep door.

'Dit is een enorme teleurstelling voor iedereen', zegt jongerenwerker Kim Aarts van WIJ Groningen. 'Er is keihard gewerkt na de oproep van Rutte om voor jongeren alles uit de kast te halen. Maar helaas, het is niet anders. Gezondheid eerst, het is wat het is.'

'We zouden gaan skiën en klimmen, we hadden besloten bioscoopvoorstellingen. Alles coronaproof ingericht. Er zou een dance battle zijn in MartiniPlaza met meer dan honderd dansers, maar dat is allemaal over en uit.'

Er zijn ook dingen die wél kunnen

De jongerenwerkers zitten desondanks niet bij de pakken neer, vertelt Aarts. 'We hebben spoedoverleg gehad met jongerenwerkers uit de hele stad en eerst een streep gezet door het programma zoals het er lag. Terug naar de tekentafel.'

'Er zijn gewoon jongeren die het echt nodig hebben dat er iets te doen is in de kerstvakantie. We gaan ze nu specifiek uitnodigen, in heel kleine clubjes. Denk aan kleine activiteiten als een kerstdinertje, een filmmiddag of bingo. Allemaal activiteiten waarbij je moet zitten en niet door de ruimte hoeft te bewegen. Kinderen die het thuis misschien niet zo leuk hebben of het moeilijk hebben, hebben zo toch iets om naar uit te kijken.'

De straat op om jongeren te spreken

De jongerenwerkers laten zich zien in de buurten. 'We lopen momenteel veel straatrondes en zijn ook te herkennen aan de WIJ-kleding. We zoeken ook jongeren op, kunnen eventueel een balletje trappen met jongeren onder de zeventien. Zo heb je in elk geval contact. En als jongeren om wat voor reden dan ook iets nodig hebben, kunnen wij daar op inspelen.'

Lees ook:

- Wijkteams Groningen gaan vaker de straat op

- 'Als kinderen écht in gevaar zijn, voel je dat vaak wel aan