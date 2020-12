'Huiskamer van Groningen' krijgt twee grote banken

Er is de laatste tijd veel over gesproken: de bankjes op de Grote Markt in de stad Groningen. Er is nu te weinig gratis zitruimte in het centrum van de stad, maar dat gaat vanaf volgend jaar veranderen. Er komen twee grote banken op de Grote Markt te staan die plaats bieden aan veertig mensen.

De banken, het stadsbestuur noemt het bankeilanden, worden in het komende voorjaar geplaatst. In de loop van 2022 worden ze weer weggehaald, omdat op dat moment de Grote Markt op de schop gaat. Die aanpak moet in 2023 worden afgerond en op die nieuwe Grote Markt zal ook ruimte zijn om te zitten.

ABN AMRO-bankjes worden 'ruimschoots gecompenseerd'

Met de komst van de bankeilanden worden de eerder weggehaalde bankjes voor de ABN AMRO bank volgens de gemeente ruimschoots gecompenseerd. Het was oppositiepartij SP een doorn in het oog dat die bankjes van de straat zijn gehaald. Na het verdwijnen van het VVV-kantoor was er weinig zitgelegenheid over op de Grote Markt. Mensen konden wel op een terrasje gaan zitten, maar dat is niet vrijblijvend. Toen de bankjes voor het bankgebouw ook nog eens werden weggehaald, werd het de SP te gortig en eisten ze dat de bankjes teruggeplaatst zou worden. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, omdat toen al gewerkt werd aan de komst van deze banken.

15 miljoen

Met de komst van de tijdelijke zitplekken trapt de gemeente de aanpak van de Grote Markt af. Die wordt naar alle waarschijnlijkheid voor zo'n vijftien miljoen euro aangepakt. Er gaat nogal wat veranderen, want er komen onder meer bomen en een zogenoemd 'waterelement'. Of dat een fontein wordt, is nog niet duidelijk.

De nieuwe zitjes, die zeven bij drie meter groot zijn, worden ook voorzien van bloemen en een boompje. Daarmee kunnen de mensen alvast wennen aan de nieuwe Grote Markt die een stuk groener zal zijn dan nu het geval is. Het groen moet nu enkel komen van de gevulde bloembakken die aan het Stadhuis hangen. Als de Grote Markt klaar is in 2023, zullen de banken een andere plek in de stad krijgen.

