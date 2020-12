Gemeentehuis Schiermonnikoog wordt verbouwd

Er wordt isolatie aangebracht, radiatoren en leidingen worden vervangen en de beglazing wordt voorzien van isolerende voorzetramen. Ook krijgen de ruimtes een opknapbeurt en nieuw circulair meubilair.

Geen digitale vergadering

Omdat de raadzaal ook wordt verbouwd heeft de gemeenteraad dinsdagavond vergaderd in Cultureel Centrum De Stag. Dat gebeurde ondanks de strengere coronamaatregelen wel fysiek.

‘Ondanks de strengere coronamaatregelen is het wel mogelijk dat de raad bij elkaar kan komen om het democratische proces op gang te houden. Daarbij kan gekozen worden voor digitaal of live. Wij hebben voor dat laatste gekozen zodat we elkaar af en toe in de ogen kunnen kijken’, laat burgemeester Ineke van Gent weten.

Burgemeester Ineke van Gent tijdens de raadsvergadering vanuit Cultureel Centrum De Stag (Foto: Gemeente Schiermonnikoog)

Omdat De Stag ruimer is dan de raadzaal was de gemeente voornemens om ook een kleine publieke tribune inrichten voor maximaal tien personen. Maar door de lockdown is dit teruggedraaid. Wel was de vergadering digitaal te volgen voor belangstellenden.

De werkzaamheden aan het gemeentehuis duren ongeveer tot half februari. Het gemeentehuis is wel toegankelijk.