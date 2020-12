Gestopte Italiaanse architect is weer aan het werk voor pand in Stad

Het voormalige pand van de bibliotheek in de Oude Boteringestraat in de stad Groningen krijgt een extra verdieping. Het gebouw is al enige tijd in handen van de Rijksuniversiteit Groningen, maar is te klein voor de plannen die de universiteit heeft.

De faculteit Rechtsgeleerdheid gaat zich in het pand vestigen, maar op dit moment herbergt het te weinig ruimte. Na overleg met de gemeente is besloten dat er een extra verdieping op het pand wordt gezet. Die extra verdieping is ook al eens eerder ter sprake gekomen.

Architect Grassi

De locatie van het pand is vooral bekend van de krakersrellen in 1990. Het huidige pand is gebouwd naar een ontwerp van de Italiaanse architect Giorgio Grassi (85). 'Hij had destijds al een schets uitgewerkt waarin het gebouw vijf lagen zou krijgen', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

'De universiteit wilde uitbreiden en toen hebben we gezegd dat het mocht, maar dan wel door in gesprek te gaan met Grassi.' De Italiaan is niet meer werkzaam als architect, maar heeft voor de gelegenheid wel een nieuwe schets voor de uitbreiding gemaakt.

Rijksmuseum

Die is besproken met onder meer de stadsbouwmeester. Die is naar Italië afgereisd en daar kwamen de originele tekeningen weer op tafel te liggen. 'De oorspronkelijke ideeën vormen de basis voor het ontwerp wat er nu ligt. In dat ontwerp komt er dus één laag bovenop. De bibliotheek had voldoende aan vier lagen, maar dat is hier dus anders.'

De aanpak van het gebouw komt in handen te liggen van de combinatie Cruz y Ortiz/ Inbo. Die hebben bekendheid verworven doordat ze waren betrokken bij de grootscheepse verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam.

De verbouwplannen worden ook nog door de Groninger gemeenteraad besproken.