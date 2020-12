Londen, Parijs en Groningen decor voor opnames online editie ESNS

In Vera maar ook op podia in Brussel, Parijs en Londen staan deze dagen bands te spelen voor een lege zaal. De optredens worden gefilmd voor de online-editie van Eurosonic/Noorderslag (ESNS). Door de coronacrisis is de live-versie van het festival in januari vervangen door een digitale.

Op de stoep van de Groninger poptempel aan de Oosterstraat in de stad staat een registratiewagen van Smid Broadcast Facilities uit Hoogezand. Binnen werken een paar Nederlandse bands zich voor hun camera’s in het zweet. Van 13 tot en met 16 januari zijn de opnames te zien tijdens 35e editie van ESNS.

Bands die anders live op ESNS te zien zouden zijn

‘Het wordt een hele bijzondere editie van ESNS’, vertelt Peter Sikkema, festivalmanager van ESNS, naast de ingang van Vera. Vanwege de coronamaatregelen mag ook hij het gebouw niet in. Sikkema kijkt uit naar de online-editie van zijn festival.

‘Via het digitale kanaal van NPO 3FM kan je de bands zien die anders live op ESNS te zien zouden zijn geweest. Je kunt switchen tussen meerdere zalen. Op dit moment worden de Nederlandse acts opgenomen hier in Groningen. De afgelopen week waren er opnames in Brussel.’ Ook in Engeland, Schotland, Ierland en andere Europese steden gebeurt dat.

Digitale conferentie met presentaties en discussies

Behalve een festival waar veelbelovende bands en acts uit heel Europa te zien zijn is ESNS vooral ook de plek waar mensen uit de internationale muziekindustrie komen praten over de nieuwste ontwikkelingen en om nieuw talent te scouten.

‘Voor de professionals zijn er overdag digitale conferenties. Via verschillende kanalen kunnen mensen luisteren naar presentaties en meedoen aan paneldiscussies. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd het festival digitaal te vertalen’, zegt Sikkema.

Een zweterig zaaltje met een biertje

‘Tuurlijk haalt het het niet bij de live-versie,’ moet ook de festival manager bekennen. ‘Maar dit is een jaar waarin alles anders is. Al maanden lang moeten we livemuziek missen. We hebben allemaal natuurlijk wel concerten via internet gezien. Je moet je er even toe zetten maar ik heb hele mooie dingen gezien. Ik hoop dat we straks gewoon weer los kunnen’, vervolgt Sikkema.

‘Dat er een moment komt dat we weer met z’n allen goeie concerten kunnen gaan zien. In een zweterig zaaltje met een biertje in de hand. Dat zou fantastisch zijn.’

