FC Groningen wil Mike te Wierik in de winter terughalen

Het avontuur van Mike te Wierik (28) in Engeland is nog niet wat hij ervan gehoopt had. Hij speelde slechts vier wedstrijden in het Championship en twee bekerwedstrijden, maar zit momenteel al geruime tijd niet meer bij de selectie van The Rams. ‘Een waardeloze situatie’, zegt de voormalig aanvoerder van Groningen zelf over de situatie in Engeland.

Tijd om te wennen

‘Toen ik hier kwam kreeg ik van trainer Philip Cocu te tijd om even te wennen. Er wordt hier een ander soort voetbal gespeeld dan wat ik gewend was, dus het is logisch dat je even tijd nodig hebt om je aan te passen.’

Vooral bankzitter

In het begin stond Te Wierik in de basis van Derby, maar hij vond zichzelf daarna veelvuldig terug op de bank. ‘We presteerden echter niet en stonden al laag in de competitie, wat ervoor zorgde dat de druk natuurlijk alleen maar toenam. Ik zat veel op de bank, mocht af en toe meedoen, maar dat het niet ging zoals ik me had voorgesteld lijkt me logisch.’

Op de laatste dag van oktober speelde Te Wierik voor het laatst een wedstrijd in het Championship. Tegen Bournemouth, een topteam in de competitie, speelt hij 81 minuten. ‘Ik speelde goed die wedstrijd. Mensen in en om het team zeiden dat ook tegen me. Daarna kwam ik echter weer op de bank te zitten en werd ik zelfs buiten de selectie gehouden.’

Contact met technisch directeur Fledderus

Volgens ingewijden staat FC Groningen hoog op zijn verlanglijstje en is er ook al contact geweest met technisch directeur Mark-Jan Fledderus. ‘Als de situatie blijft zoals het nu is, dan sta ik daar zeker voor open’, zegt Te Wierik zelf over een mogelijke terugkeer naar de Trots van het Noorden.

Zoektocht naar centrale verdediger

FC Groningen is al langer op zoek naar een centrale verdediger om de selectie te versterken. Wessel Dammers brengt momenteel nog niet helemaal wat er gehoopt was en Ko Itakura vertrekt aan het eind van het seizoen.

Ook FC Twente en FC Utrecht hebben zich voor de verdediger gemeld volgens bronnen, maar daar wil Te Wierik zelf niet op ingaan. ‘Ik heb het in Groningen echt altijd heel erg naar mijn zin gehad, net als in het verleden bij Heracles. In Groningen was ik aanvoerder en belangrijk voor het elftal. Het is dan ook logisch dat de club een speciaal plekje in mijn hart heeft. Maar ik weet oprecht niet wat het gaat worden in de winter. Ik wil gewoon weer lekker voetballen', besluit Te Wierik vanuit Engeland.

'Niet reageren op geruchten'

Voor FC Groningen kwam de voormalig aanvoerder tot 89 wedstrijden in de eredivisie, waarin hij twee keer scoorde. De verdediger houdt echter wel een slag om de arm, aangezien hij nog een contract heeft voor 2,5 jaar en FC Groningen er wel uit moet komen met de Engelse club.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus wil niet ingaan op de interesse voor zijn voormalig aanvoerder. ‘Zoals ik wel vaker heb gezegd wil ik niet reageren op geruchten.’

