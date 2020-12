‘Groningers in bevingsgebied negatief over toekomst, maar vertrouwen neemt toe’

Het merendeel van de huiseigenaren in het bevingsgebied is negatief gestemd over de toekomst van hun woonomgeving. Volgens een peiling van Vereniging Eigen Huis (VEH) wordt dat vooral veroorzaakt door het gebrek aan bestuurlijke daadkracht. Toch neem het vertrouwen in kleine stapjes toe.

Aan de jaarlijkse peiling van VEH deden zo’n 1000 Groningers mee. Ze werden onder meer gevraagd naar hun mening over het recent gesloten bestuursakkoord. Daarin is afgesproken dat het kabinet boven op de bestaande plannen 1,5 miljard euro beschikbaar stelt voor het gebied. Maar volgens VEH werpt het akkoord vooral veel vragen op.

Vooral afwachtend en negatief

‘In welke categorie val ik? Krijg ik een versterkingsbudget? Welke voorwaarden zijn er aan verbonden? Wordt mijn huis wel fundamenteel versterkt?’, vragen de deelnemers aan de enquête zich af. Een meerderheid van 60 procent is ‘afwachtend’ over het akkoord. 28 procent is ‘ronduit negatief’ en 12 procent is positief over het akkoord.

'Geef zo snel mogelijk uitleg'

Vereniging Eigen Huis roept de politiek op om bewoners ‘zo snel mogelijk concrete uitleg te geven over de gevolgen van het versterkingsakkoord’. Daarnaast moet er ‘professionele hulp komen voor de complexe keuzes die bewoners moeten maken’ en moeten bewoners ‘garantie op volledige compensatie krijgen als blijkt dat zij tekort worden gedaan door het akkoord’.

Die duidelijkheid moet voor de zomer worden gegeven, hebben bestuurders beloofd. Woningeigenaren moeten voor die tijd met een persoonlijke brief informatie krijgen over hun situatie en keuzemogelijkheden.

De gemeenten, provincie Groningen en het Rijk hebben afgesproken individuele eigenaren en bewoners vóór de zomer van 2021 duidelijkheid te geven over hun situatie en keuzemogelijkheden. Elke inwoner krijgt persoonlijk bericht, via een brief. In het voorjaar krijgen de eerste bewoners al geld uitgekeerd, zei minister Ollongren vorige maand.

Positiever over woonsituatie

Verder blijkt uit de peiling van de VEH dat huiseigenaren wel steeds positiever worden over hun woonsituatie. In 2018 was 24 procent van de ondervraagden positief, in 2019 was dat 32 procent en dit jaar 43 procent. Volgens VEH komt dat ‘lichte optimisme’ vooral door het verminderen van de gaswinning en de aankondiging van de parlementaire enquête.

Ook het veiligheidsgevoel neemt toe. Van 50 procent in 2018 tot 63 procent dit jaar. ‘Maar ook nu voelt 38 procent zich niet veilig in eigen huis’, benadrukt de VEH.

