Warenmarkten open tijdens lockdown: 'Het is drukker sinds corona'

Het is woensdag gezellig druk op het Overwinningsplein in Stad. Naast de winkels die rondom het plein zitten, is er ook de wekelijkse markt te vinden. De bezoekers zijn blij dat ze ondanks een lockdown gewoon naar de markt kunnen. Een vrouw op leeftijd haalt hier elke week boodschappen. 'We gaan langs bij de groenteboer, de notenboer, de kaasboer en soms halen we bloemen.'

Onzekerheid

Opvallend is dat weinig marktbezoekers een mondkapje dragen. De anderhalve meter afstand wordt wel goed in acht genomen. Volgens marktkoopman Ewoud Visscher kiezen mensen er bewust voor om boodschappen te doen in de frisse lucht op de markt. 'Het schijnt dat de besmettingskans dan kleiner is.' Sinds corona heeft Visscher het drukker dan normaal, vertelt hij. 'Mensen kunnen nu niet uiteten en moeten vaker zelf koken, dus komen ze vaker op de markt.'

Visscher verkoopt groente en fruit en is ontzettend blij dat de markt open is. 'Het was een tijdje onzeker. We wisten niet of we er vandaag mochten staan. Toen het verlossende woord eruit kwam, was dat zeker een opluchting.'

Vervroegd vakantie

Een jongeman met mondkapje rekent meerdere producten af bij de vleeswarenkraam. Hij heeft al kerstvakantie, omdat zijn middelbare school vervroegd dicht is gedaan. 'Vaak halen we vers brood bij de bakker hier op het plein. Bij de vleeswarenkraam halen we grillworst. Dat is altijd heel erg lekker.'

'Altijd gezellig'

De markt is niet alleen een plek om boodschappen te doen, maar ook om even een praatje te maken. Een vrouw met rollator vertelt dat ze graag elke woensdagochtend een rondje over de markt loopt, maar haar boodschappen meestal bij de supermarkt doet. 'Het is hier altijd heel gezellig', zegt ze.