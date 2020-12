Officieel onderzoek naar zinken viskotter

De kotter is dinsdag geborgen door een Zeeuws bedrijf. Vertegenwoordigers van de OvV waren daarbij aanwezig om poolshoogte te nemen. Het staat nog niet vast of de onderzoeksraad uitgebreid onderzoek gaat doen, of dat het blijft bij een beperkt onderzoek.

Het schip kwam tot zinken nadat het was gekapseisd, Waarschijnlijk zijn de visnetten blijven haken achter een obstakel op de zeebodem. Mogelijk gaat het om een overboord geslagen container, maar dat is nog onduidelijk.

Gevaar voor de scheepvaart

De driekoppige bemanning wist zich met een reddingsvlot in veiligheid te brengen. Ze werden opgepikt door een ander viskotter die in de buurt was. Later werden ze overgedragen aan een reddingboot van de KNRM die ze in de haven van Lauwersoog aan wal zette.

De berging van het gezonken schip had haast, omdat het wrak een gevaar was voor de scheepvaart.

Lees ook:

- Gezonken viskotter wordt binnenkort geborgen

- KNRM-schipper: 'Viskotter zonk binnen een minuut'

- Viskotter gezonken boven Schiermonnikoog, bemanning gered