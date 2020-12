Ringweg-aannemer bouwt muur om overlast van lawaaiviaduct te stoppen

Als alles meezit ervaren omwonenden van het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg in Stad vanaf eind deze week minder hinder. Aannemerscombinatie Herepoort treft maatregelen om het geluid- en de trillingsoverlast aan te pakken.

Dat is hard nodig ook. Omwonenden gaven bij RTV Noord al aan horendol te worden van het geklapper en lawaai van het viaduct dat vooral ontstaat wanneer zwaarbeladen vrachtwagens over de tijdelijke weg rijden.

‘Boemboem-geluid’

Bert Kramer van de aannemerscombinatie over de overlast: ‘We hebben de afgelopen dagen uitgezocht waar het lawaai vandaan komt en hoe het geluid zich ontwikkelt. Als een vrachtwagen van het asfalt op het viaduct komt, dan ontstaat een ‘boemboem-geluid’. Dat gebeurt in het dek van dat viaduct.’

Het probleem is dat het geluid vervolgens onder het viaduct ‘met de vrachtwagen meegaat’. Maar op een gegeven moment is het viaduct afgelopen en komt het geluid een muur tegen. En daar gaat het mis, legt Kramer uit.

‘Het geluid kan dan niet verder en buigt dus af naar links en rechts. En dan komt het dus bij de omwonenden terecht. De overlast die ervaren wordt is ook terecht.’

Oplossing

Daarom is het volgende bedacht: een rij met 'big bags' over een lengte van bijna veertig meter met een hoogte van zo’n twee meter. Daar bovenop komen zogenaamde ‘whis walls’ te staan.

Kramer daarover: ‘Dat is een speciaal element dat geluid absorbeert en terug naar het viaduct kaatst. Dat is in Limburg getest en daar werkt het goed. Deze week nog moeten de big bags geplaatst zijn en we hopen vóór het weekend ook de whis walls te hebben, maar die moeten eerst uit Limburg gehaald worden.’

De optie om de maximumsnelheid te verlagen zit nog wel in de broekzak Bert Kramer - Aannemerscombinatie Herepoort

De bedachte maatregelen moeten er volgens Kramer toe leiden dat niet alleen het overlast van het geluid, maar ook de trillingen in de huizen afnemen of zelfs verdwijnen.

Zachter rijden?

Omwonenden kwamen zelf met de optie om de maximumsnelheid te verlagen naar dertig kilometer per uur, maar dat is volgens Kramer geen goed plan.

‘Dat is onderzocht, maar wij denken niet dat het effectief is. Naar dertig kilometer per uur terug kan sowieso niet, naar vijftig zou kunnen. Dat heeft alleen niet de voorkeur. Overdag wordt wellicht zachter gereden, maar ‘s nachts gaan mensen waarschijnlijk toch harder rijden. De optie zit nog wel in de broekzak, maar we willen eerst kijken of dit werkt.’

