Druk op Groningse ziekenhuizen neemt toe: Martini stelt per direct meer operaties uit

De druk op Groningse ziekenhuizen neemt verder toe. Het Martini Ziekenhuis in Groningen sluit woensdagmiddag per direct nog eens vier operatiekamers. Patiƫnten met een geplande operatie die kan worden uitgesteld, worden afgebeld.

De belasting van het ziekenhuispersoneel is zo hoog dat het ziekenhuis acuut ingrijpt. ‘De druk moet verder omlaag. We hebben nog niet eerder op zo’n korte termijn besloten om in te grijpen, maar het moet nu echt’, zegt woordvoerder Dana Kragten.

Per direct patiënten afbellen

Het Martini Ziekenhuis heeft veertien operatiekamers; vier daarvan waren al gesloten. Vanaf woensdag zijn er dus nog eens vier ok’s gesloten. De komende weken kunnen patiënten nog maar in zes ok’s terecht. Het ziekenhuis moet ‘enkele tot enkele tientallen’ patiënten per direct afbellen.

‘Steeds moeilijker vol te houden’

‘Het werd de afgelopen dagen steeds moeilijk om het vol te houden. We hadden het misschien nog een paar dagen kunnen doen, maar we hebben gezegd: we moeten zorgen voor ons personeel’, zegt Kragten. Verloven tijdens de feestdagen worden niet ingetrokken.

Poliklinieken blijven wel open

De spoedzorg en geplande oncologische zorg gaan de komende weken wel onverminderd door. Ook de poliklinieken blijven open. ‘Zodat we de ernst van de klachten van patiënten zo zorgvuldig mogelijk kunnen beoordelen om zo nodig snel in te kunnen grijpen’, vult ziekenhuisbestuurder Ton Tiebosch aan.

Waar we twee weken geleden nog voorzichtig dachten aan het opschalen van de reguliere zorg, moeten we nu helaas het tegenovergestelde doen Hennie Hoogeveen - ROAZ

In elk geval tijdens feestdagen

Patiënten die wachten op een operatie moeten er rekening mee houden dat die pas volgend jaar plaatsvindt. De verdere afschaling geldt in elk geval tot en met nieuwjaarsdag. Het is nog niet bekend of er de komende tijd nog minder operaties plaatsvinden. ‘Laten we hopen dat dit afdoende is en de cijfers niet verder stijgen’, zegt de woordvoerder.

COVID-zorg moet worden opgeschaald

Volgens het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat de capaciteit van ziekenhuizen op elkaar afstemt, neemt de druk op de Groninger ziekenhuizen steeds verder toe. ‘We moeten meer COVID-zorg leveren en dat heeft automatisch tot gevolg dat er minder plek is voor reguliere zorg’, zegt adviseur Hennie Hoogeveen.

‘Waar we twee weken geleden nog voorzichtig dachten aan het opschalen van de reguliere zorg, moeten we nu helaas het tegenovergestelde doen’. Sinds 30 november stijgt het aantal coronapatiënten vooral op de verpleegafdelingen. Op de ic-afdelingen is het de afgelopen weken iets gedaald.

Hoe gaat het dan in de andere ziekenhuizen?

Het Ommelander Ziekenhuis kijkt ‘met grote zorg’ naar de komende weken. Vooralsnog kan de zorg nog worden geleverd, ‘maar ook wij weten dat de besmettingen zijn toegenomen’. Het ziekenhuis verwacht op dit moment dat het de komende weken aankan met reguliere inzet van personeel.

Volgens een woordvoerder van het UMCG wordt het de komende weken ‘erg druk’, maar is het nog niet nodig om verloven tijdens de feestdagen in te trekken. In het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal zijn sinds begin oktober alle vier operatiekamers al gesloten. Met de huidige cijfers is er volgens een woordvoerder geen zicht op een periode wanneer die weer open kunnen.

