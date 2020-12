‘Je hangt niet de vlag uit wanneer de rest hem halfstok heeft’

Zij gaan de lockdown met vertrouwen in. ‘Ik schaam me bijna om te zeggen dat het mij zo goed gaat.’ Bij sommige bedrijven die het voor de wind gaat is zelfs sprake van een fenomeen dat je prestatieschaamte zou kunnen noemen. Ze vinden het eigenlijk een beetje gênant om te zeggen dat het ze voor de wind gaat, terwijl de buurman op het bedrijventerrein alleen dankzij overheidssteun overeind blijft.

’Soms voelt het fout richting andere ondernemers’, zegt Esther de Jonge van Kralenstulpje.nl in Scheemda. ‘Bevriende ondernemers zitten in zak en as en houden met kunstgrepen hun zaak in de lucht. Dan schaam ik me bijna om te zeggen dat het mij zo goed gaat.’

Veel mensen zijn heel blij dat ze een nieuwe hobby hebben ontdekt Esther de Jonge - Kralenstulpje.nl

Met haar webshop in onderdelen voor sieraden gaat het beter dan ooit. ‘Mei was een topmaand, zo had ik het niet eerder beleefd. De andere maanden groeide het gestaag door en ik verwacht dat het met de nieuwe lockdown weer heel druk wordt.’ Na de recente Black Friday-actie was het met de tientallen extra bestellingen die de deur uit moesten helemaal een gekkenhuis. ‘Geen doorkomen aan’, aldus De Jonge.

Kroon op mijn werk

Het zijn overigens niet de gestegen verkopen die haar het meest gelukkig maken, dat zijn de reacties van haar klanten. ‘Veel mensen zijn heel blij dat ze een nieuwe hobby hebben ontdekt. Zo zijn ze wat minder met ziekte en ellende bezig en creëren ze in plaat daarvan iets moois. Mensen sturen mij zelfs hun zelfgemaakte sieraden toe. Dat is voor mij een kroon op mijn werk.’

Een stuk of tien medewerkers, veelal werkzaam via een werk-leerbetrekking, verwerken de bestellingen voor de klanten, merendeels vrouwen. Maar ook vissers hebben ’t Kralenstulpje ontdekt, aldus De Jonge. Glimmende Swarovski-achtige kralen blijken prima lokkers aan de hengel.

Heul, heul, heul druk

Bedrijven waar de malaise aan voorbij trekt zitten in de hoek van de online-handel, IT-bedrijvigheid zoals de webdevelopers en ook de traditionele maakindustrie doet het alleszins goed.

Sietse de Wit en de Spats (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Het is ‘heul, heul, heul druk’, zegt Sietse de Wit van De Wit Gereedschappenfabriek in Kornhorn. Sietse is een van de drie broers De Wit in het bedrijf dat gesmede tuingereedschappen maakt. Omdat in coronatijd mensen massaal de tuin zijn ingedoken, zijn de verkopen bij De Wit op hol geslagen.

Het schaamrood staat hem niet op de kaken wanneer hij vertelt dat hij het drukker heeft dan hem lief is, maar wel zegt hij: ‘Ik weet ook dat er een hoop bedrijven in zak en as zitten. En ik weet hoe het voelt als er geen centjes binnenkomen. Dat heb ik zelf in eerdere jaren ook wel eens meegemaakt. Voor een ondernemer is het verschrikkelijk wanneer hij aan het eind van de maand de salarissen moet overmaken en er is geen geld voor.’

Volgeboekt

Dat laatste is bij de Wit in elk geval niet aan de orde. ‘We zitten tot december volgend jaar volgeboekt met orders, dat hebben we in de meer dan 120 jaar dat we bestaan nog niet meegemaakt.’ De zondagavond in maart waarop premier Rutte de eerste - intelligente - lockdown aankondigde kwamen de broers De Wit voor hun eigen crisisberaad bijeen.

Hoe zou hun wereld eruit gaan zien, vroegen ze zich af. Een dag later al zaten ze virtueel aan tafel met een Chinese fabrikant van mondkapjesmachines. Was het met de verkoop van de spaden, harken en handschepjes niet goed gegaan, dan was De Wit nu een mondkapjesfabriek geweest, zegt Sietse de Wit: ‘Een kwestie van ondernemerschap.’

In het begin maakten we ons zorgen Sebastian Bakker - 050media

De wat terneergeslagen stemming duurde twee weken. ‘En toen sloeg het om. De orders bleven maar komen en de export schoot omhoog. In januari hadden we een nieuwe fiberlaser-snijmachine besteld. Daar dachten we jaren mee vooruit te kunnen, maar in juni hebben we een tweede bijbesteld.’

De Wit ging 24 man sterk de pandemietijd in, maar heeft nu tien man extra aan het werk. Voor wie er helaas geen kerstvakantie in zit. ‘Een dag voor en een dag na de kerst zijn de mensen vrij. Dat is het voor dit jaar, meer vrij kunnen we ons niet permitteren.’

Hechtisch jaar

Bij 050media in Groningen ligt dat wat anders. Daar krijgen de mensen juist wat vrijaf. Maar de reden erachter is dezelfde, want ook het online marketingbureau heeft een hectisch jaar achter de rug.

Het bedrijf van Sebastian Bakker bouwt en onderhoudt webwinkels en heeft grote online bedrijven als Gadero (houthandel), Brandfield (horloges) en EDC (seksspeeltjes) als klant. De online besteldrift van consumenten heeft de vraag naar de diensten van 050media flink opgestuwd.

‘In het begin maakten we ons zorgen’, vertelt Bakker. ‘Welke kant zou het opgaan? Na een paar maanden zaten we op min vijf procent omzet, maar inmiddels is dat plus dertig. Meer dan waar we voor corona op hadden gerekend.’

En passant kocht 050media branchegenoot Tickles in Joure en werd het derde in de FD Gazellen-verkiezing voor snelgroeiende bedrijven. Er waren acht nieuwe mensen nodig om al het extra werk te kunnen doen.

Eigen teststraat

Bij het dochterbedrijf Cookinglife.nl van 050media gingen de zaken trouwens nog harder. De online shop voor kookgerei had in januari 41 mensen op de loonlijst. Dat zijn er nu 104, plus nog zo’n veertig medewerkers die via een uitzendbureau zijn ingehuurd, veelal mensen die hun baan in de horeca verloren.

Een medewerker van Cookinglife.nl aan het werk in het magazijn (Foto: Eigen foto)

Ingewikkeld was het allemaal wel, verklaart Bakker. ‘We hebben veel jonge mensen in dienst, die pas afgestudeerd zijn, of soms nog studeren. Thuiswerken op een studentenkamer waar je 24/7 bent is moeilijk. We werken daarom veel op kantoor en hebben een assistent-huisarts in dienst genomen voor een eigen teststraat waar we wekelijks zo’n 150 mensen testen.’

Bakker houdt zich naar buiten toe het liefst wat op de vlakte: ‘Wanneer me gevraagd wordt hoe het gaat zeg ik dat we het wat drukker hebben. Je wilt niet de vlag uithangen wanneer de rest hem halfstok heeft.’