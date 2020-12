Beukema krijgt Penning van Verdienste tijdens laatste raadsvergadering Delfzijl

De uitreiking was tijdens de laatste raadsvergadering van de huidige gemeente Delfzijl.

'Niet alleen op de winkel gepast'

Beukema is sinds oktober 2015 waarnemend burgemeester in de gemeente Delfzijl. Volgens wethouder Jan Menninga (Lokaal Belang Eemsdelta), die de penning uitreikte, is hij als waarnemer niet iemand die 'alleen op de winkel heeft gepast.'

'Je hebt enorme ingangen bij de ministeries. Jouw gesprekken met de minister heeft heel de regio voordeel aan gehad. Daar heb je je rol opgepakt, als aanvoerder van de Groninger gemeenten', zegt Menninga.

Bijna duizend nieuwe woningen

Zo heeft Beukema zich onder meer ingezet voor de versterking en gelijkheid in het aardbevingsgebied. De burgemeester drong aan op sloop en nieuwbouw voor de Zandplatenbuurt Noord én Zuid, wat uiteindelijk is gelukt. Er worden de komende jaren bijna duizend nieuwe woningen gebouwd.

Ook zette hij zich in voor het doorgaan van Experiment Krewerd, waarbij elke bewoner een eigen architect krijgt voor de versterking van het huis.

Ontroerd

Beukema is blij verrast met de penning: 'Dit ontroert me. Uit de grond van mijn hart ben ik van Delfzijl gaan houden en de wijze waarop we hier samenwerken.'

De Penning van Verdienste wordt uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Delfzijl. De onderscheiding bestaat uit een zilveren penning die aan weerszijden is bewerkt, met daarbij behorende oorkonde.

Raadslid Luc Schumer (Lokaal Belang Eemsdelta) (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Schumer 17 jaar lang raadslid

Lokaal Belang Eemsdelta-raadslid Luc Schumer is tijdens de laatste vergadering benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Schumer is sinds 2003 raadslid en komt in de nieuwe gemeente Eemsdelta niet meer terug.

Raadsleden die minstens twaalf jaar lang achtereen raadslid zijn, krijgen automatisch een lintje.

Vanaf 1 januari gaat Delfzijl samen met Appingedam en Loppersum op in Eemsdelta. Beukema wordt waarnemend burgemeester, totdat er een kroonbenoemde burgemeester komt.



