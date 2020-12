Brand in meterkast woning Zuidbroek

De brandweer was snel ter plaatse bij de woning in Zuidbroek (Foto: De Vries Media)

In een vrijstaande woning aan de Uiterburen in Zuidbroek is woensdag aan het eind van de middag brand uitgebroken in de meterkast.

De brand lijkt inmiddels onder controle, zegt een woordvoerder: 'De meterkast is weggebrand. We maken nu een gat in de vloer om te kijken of het vuur zich via de vloerconstructie verspreidt. Maar waarschijnlijk zijn we de brand snel meester'.

Eén persoon is voor de zekerheid door ambulancepersoneel gecontroleerd, omdat hij mogelijk rook had ingeademd. De oorzaak van de brand is niet bekend; het zou kunnen gaan om kortsluiting.