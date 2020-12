Definitieve geitenstop in Westerwolde, bestaande bedrijven mogen wel uitbreiden

Het was een hardnekkig dilemma voor raadsleden tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar: de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid versus de gevolgen van een definitieve geitenstop voor bestaande ondernemers.

Verhoogd risico op longontsteking

Uit een onderzoek van het RIVM blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen binnen een straal van twee kilometer een verhoogd risico hebben op longontsteking. Een vervolgonderzoek moet duidelijkheid geven wat de oorzaak daarvan is. De resultaten van dat onderzoek laten nog wel even op zich wachten.

Meerdere gemeenten in de provincie stellen daarom alvast een geitenstop in. In de gemeente Het Hogeland is die al definitief gemaakt en ook het Westerkwartier heeft een voorlopige geitenstop afgekondigd voor volgend jaar.

Nipte meerderheid

In Westerwolde was er al een voorlopige geitenstop waarbij nieuwe bedrijven niet welkom waren. Ook bestaande bedrijven mochten niet uitbreiden. Maar na de beslissing van de raad woensdagavond mag dat laatste nu weer wel. Die uitzonderingspositie werd overigens met een nipte meerderheid van slechts één zetel gesteund.

Het verbaast ons dat economische belangen zwaarder lijken te wegen dan het gezondheidsbelang José Molle - PvdA-raadslid

Raadslid Harm-Jan Kuper van het CDA zei: 'Dit is een van de moeilijkste beslissingen die ik tot nu toe heb moeten maken'. Zijn partij stemde overigens verdeeld: één fractielid was tegen. Gemeentebelangen, Lijst Timmermans en de VVD steunden de wijziging voltallig.

Juridisch mogelijk

Vorige week kon de gemeenteraad niet tot een beslissing komen. Reden: het was nog onduidelijk of de constructie juridisch stand houdt. Maar volgens Gemeentebelangen, indiener van de motie, is dat het geval. 'We hebben ons laten informeren door mensen die juridisch verstand hebben, een drietal personen', zei Ronald Koskamp. Alle drie zouden zeggen dat het juridisch kan.

Coalitiepartij PvdA baalt van de uitzonderingsregel: 'Het verbaast ons dat vermeende economische belangen van twee ondernemers zwaarder lijken te wegen dan het gezondheidsbelang van tientallen omwonenden', zei José Molle. Ook GroenLinks en Ecologisch Alternatief vinden de aanpassing niks.

