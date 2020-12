'Forward-shirt' verkozen tot mooiste voetbaltricot ter wereld

In de finaleronde kreeg het shirt van Ajax de voorkeur boven het uitshirt van AS Roma en het thuisshirt van Nigeria. Footy Headlines had 25 kanshebbers geselecteerd, maar het uitshirt van Ajax won met ruime cijfers. Ruim tien procent van de stemmen ging naar het tricot van de Amsterdammers.

'Plagiaat'

De lustrumpakken van de studenten en de shirts van de laatste landskampioen lijken als twee druppels water op elkaar. Het bestuur van Forward liet de pakken ruim twee jaar geleden ontwerpen voor het 115-jarig bestaan. Toen Ajax afgelopen zomer hun uittenue presenteerde, konden de studenten een glimlach amper onderdrukken. Ze spraken zelfs van 'je reinste plagiaat'.

Voorzitter Bart Breman reageert opgetogen op het nieuws van de uitverkiezing van het Ajax-shirt. 'Dat is prachtig. Het was destijds een soort soap, in de goede zin van het woord.'

Een terechte winnaar, als het aan Breman ligt? 'In alle eerlijkheid: die van Ajax het zijn prima tenues, maar zelf vind ik het bordeauxrood van AS Roma of het maagdelijk wit van Real het allermooiste. Maar als het dan toch een geheel nieuw shirt moet worden, dan kan ik zeker leven met Ajax .'

De pakken naar het ontwerp van Forward-lid Levi Jolink hebben dezelfde kleur, hetzelfde motief en dezelfde vlakverdeling als de uitshirts van Ajax. Nadat het Forward-bestuur gekscherend aan de bel trok kon men de gelijkenissen ook in de hoofdstad niet ontkennen. De Amsterdammers reageerden op ludieke wijze en hingen - zonder dat de studenten ervan wisten - in het clubhuis van Forward het kakelverse Ajax-shirt aan de muur.

Het lustrumbestuur 2018 van GSAVV Forward. Met in de bovenste rij, tweede van links, Marnix Feikens. (Foto: Eigen foto)

Goedmakertje

De Ajacieden hadden achterop het ingelijste shirt de naam Forward en het lustrumgetal 115 gezet. De club uit Amsterdam schonk de studenten ook nog twee dozen bier en vijf nieuwe ballen, vergezeld van een persoonlijke brief van Edwin van der Sar. 'In jullie clubgebouw wacht een goedmakertje voor het ‘reinste plagiaat’, aldus de algemeen directeur van Ajax.

Die actie van Ajax van afgelopen zomer staat nog op het netvlies van voorzitter Breman. 'Het verbaasde met dat Ajax er zo leuk op reageerde.'

Lelijkste shirt

Behalve de mooiste shirts organiseerde Footy Headlines ook een verkiezing tot de lelijkste shirts van het seizoen. De top-3 werd in z'n geheel bevolkt door clubs uit de Engelse Premier League. Het derde shirt van Chelsea kreeg de twijfelachtige eer om verkozen te worden tot lelijkste shirt van 2020, op de voet gevolgd door het uitshirt van de Wolverhampton Wanderers en het derde shirt van Manchester City.

Lees ook:

- Ajax 'breekt in' bij voetbalclub Forward voor goedmakertje 'plagiaatshirt'

- Nieuw Ajax-shirt komt voormalige Forward-leden bekend voor: 'Je reinste plagiaat'