Zaak over Stint voor Groninger rechter: 'Overheid is schadeplichtig'

Kinderdag- en opvangverblijven in heel Nederland stellen de overheid aansprakelijk voor de kosten die zij hebben moeten maken, nadat de Stint in 2018 na een tragisch ongeval van de weg werd gehaald. Via de rechter in Groningen claimen de bedrijven een schadevergoeding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De Stint is een elektrische bakfiets die met name gebruikt worden door kinderdagverblijven om meerdere kinderen tegelijkertijd mee te vervoeren. Het ministerie wist volgens de kinderdagverblijven in 2011 al dat het voertuig niet voldeed aan de eisen van het aanwijzingsbesluit.

De overheid heeft toen een product goedgekeurd, dat achteraf niet goedgekeurd had mogen worden, stelden de advocaten van de Brancheorganisatie Kinderopvang op zitting. Zij stellen namens 117 kinderopvangbedrijven de overheid aansprakelijk.

Zelf gekeurd

Na het ongeval bij een spoorwegovergang in Oss, waarbij vier kinderen tussen de vier en acht jaar oud om het leven kwamen, werden de Stints van de weg gehaald. De kinderdagverblijven hebben flink geïnvesteerd in de Stint die al snel zo'n 10.000 euro kost. De Stint moest worden opgeborgen en de dagverblijven maakten kosten voor vervangend vervoer.

De Stint is volgens de wet een bijzondere bromfiets en wordt volgens die eisen gekeurd. Na het ongeval in 2018 onderzocht het TNO op de verkeersveiligheid van de betreffende Stint en twee types die in dezelfde periode zijn gebouwd.

Er werd onder meer onderzoek verricht naar de remweg, de parkeerstand en het veilig tot stilstand brengen in onverwachte situaties. Volgens het rapport voldeden de onderzochte typen voertuigen aan geen van deze veiligheidsdoelstellingen. 'De overheid haalde vervolgens een zelf gekeurd product van de weg en heeft daarmee een schadeplicht richting de dagverblijven', zeiden de advocaten tegen de rechter.

Bedrijfsrisico

Advocate Elisabeth Pietermaat zei namens het ministerie: Na dat afschuwelijk ongeval in 2018 heeft het ministerie er alles aan gedaan om te onderzoeken hoe dit nu kon gebeuren. Het gebruik van de Stint werd eerst geschorst, de uitkomst van dit onderzoek was dusdanig alarmerend dat vervolgens werd besloten dit voertuig definitief van de weg te halen.

Volgens Pietermaat moeten de gebruikers van de Stint voor een financiële compensatie bij de fabrikant zijn. 'Dit valt onder het bedrijfsrisico'. Volgens Stint-directeur Edwin Renzen is zijn bedrijf nooit bij het welk onderzoek dan ook betrokken.

BSO-bus

Tot na het fataal ongeval in Oss reden zo'n 3500 Stints rond in alle provincies in Nederland. Alleen Friesland Lease had al zo'n 700 stuks in beheer. Maar ook kinderdagverblijven in Nieuw-Amsterdam, Rolde en Emmen en kinderopvang SKSG, op meer dan 100 locaties in Groningen, gebruikten de inmiddels verboden Stint. Sinds 1 december rijdt de opvolger van de Stint rond, de BSO-bus. Dit vernieuwde model is goedgekeurd door de RDW en voldoet aan alle eisen.

De BSO-bus is onder meer voorzien van achteruitkijkspiegels, een extra remsysteem, nieuwe gordels en een staplateau met bestuurdersdetectie. Het kan niet kantelen. Opmerkelijk genoeg vloog woensdagochtend bij een kinderdagverblijf in Wierden (Overijssel) een BSO-bus in brand. Fabrikant Stintum onderzoekt de oorzaak van de brand. De politie heeft brandstichting inmiddels uitgesloten. Mogelijk is een technisch mankement de oorzaak.

De rechter in Groningen doet binnen drie maanden uitspraak.

Lees ook:

- 'Bakfiets is prima alternatief voor de Stint' (2019)

- De Stint mag weer de weg op: 'We gaan ervan uit dat hij straks hartstikke veilig is' (2019)