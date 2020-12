Stichting Promotie Waddenland wordt dé toeristische organisatie voor Het Hogeland

Woensdagavond sprak de raad in een digitale vergadering over het plan dat de SPW heeft gemaakt voor een nieuwe toeristische organisatie.

‘De ambitie straalt van het plan af’, zegt VVD-raadslid Attje Waal. Ook GroenLinks fractievoorzitter Anne Marie Smits vindt het een goede zaak dat er nu één organisatie komt: ‘We willen dat toeristen hier vaker meerdere dagen gaan recreëren. Deze organisatie kan daaraan bijdragen.'

Niet iedereen doet mee

Toeristische organisaties en ondernemers hebben de afgelopen tijd onderzocht hoe de nieuwe organisatie eruit zou komen te zien. Niet iedereen kan zich vinden in de nieuwe organisatie. VVV Bedum had bezwaren en haakte gedurende het proces af. Die zou hun naam kwijtraken waar ze veel waarde aan hechten.

‘Stichting Promotie Waddenland heeft zich goed gepositioneerd en is al sinds 2013 actief in de regio. Het spreekt voor zich om met deze organisatie verder te gaan’, zegt CDA-raadslid Harma Dost. ‘We betreuren dat de VVV in Bedum is afgehaakt. We roepen beiden partijen op om toch het contact op te pakken.’

Ook de ChristenUnie sprak zich uit over de VVV. Raadslid Nannet Gijzen: ‘Jammer dat Bedum niet is aangehaakt. Hier werken ze met veel vrijwilligers die al ervaring hebben. Het is jammer dat deze kennis verloren gaat.’ De partij hoopt dat de VVV alsnog gaat aanhaken bij de nieuwe organisatie.

Hoop op alsnog een samenwerking

‘Dit is een plan dat gemaakt is voor en door ondernemers’, zegt wethouder Theo de Vries. Hij heeft het vertrouwen dat het gebied door deze organisatie goed gepromoot zal worden. ‘Het is jammer dat een ervaren club als de VVV er uit is gestapt. We zouden het mooi vinden als zij weer mee zouden doen.’

Hij hoopt dat beide organisaties ondanks de verschillen toch samen kunnen gaan. De gemeente kan dit niet opleggen en dit is iets wat vanuit hen moet komen, aldus de wethouder. ‘We kunnen alleen bemiddelen. Dat zijn we bereid om te doen. Maar ze moeten het zelf willen.’

Ook andere toeristische organisaties in het gebied nodigt hij uit om met SPW om tafel te gaan. De gemeente zet namelijk de subsidies van deze andere organisaties stop. Zo krijgt onder meer de VVV Bedum en Stichting Promotie Winsum geen subsidie meer.

Andere naam

Het CDA had nog een voorzetje voor een nieuwe naam van de toeristische organisatie. Raadslid Harma Dost: ‘Waddenland dekt misschien niet de lading voor het hele gebied. Misschien is Stichting Wadden- en Wierdenland beter.’

