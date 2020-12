Trots en teleurstelling na uitschakeling in Moskou: 'Het doet nu even pijn'

'Natuurlijk zijn we teleurgesteld', zo begint Arjan Taaij. 'Ik heb ook het gevoel dat we deze wedstrijd hadden kunnen winnen, maar ik ben ook vooral heel blij met wat ik allemaal gezien heb.'

'We hebben heel veel arbeid verricht de afgelopen tijd, maar we hebben nog niet in zo'n situatie gestaan. En ik zie ook heel veel kansen om ons spel door te ontwikkelen. Het is fantastisch om weer op het veld te staan, maar je wilt ook die wedstrijd winnen. Dat is niet gelukt en dat doet nu even pijn', aldus de coach van Lycurgus.

'Wat we hebben gedaan is heel goed'

Dennis Borst kan zich aardig vinden in de woorden van zijn coach. 'Net na de wedstrijd was de teleurstelling wel aanwezig. Ik baalde, omdat je voelt dat je deze wedstrijd ook gewoon kunt winnen. Maar snel daarna kwam ook eigenlijk wel het gevoel van: jongens, wat we nu hebben gedaan, is gewoon heel goed.'

'Terugkomen van een 2-0 achterstand, ik ben wel tevreden over de manier waarop we dat hebben gedaan. Uiteraard had ik graag willen winnen, maar ja, helaas', aldus de aanvoerder van Lycurgus.

Ghanbari blokkeert de bal van Klapwijk (Foto: RTV Noord/Karel-Jan Buurke)

'Tevreden over coronamaatregelen'

De middenman zag ook de uitzonderlijke omstandigheden in de zaal, met onder meer nep publiek en echt publiek. 'Ik moet zeggen dat ik pas na de tweede set zag dat er ook mensen in de hal zaten. Ik heb begrepen dat er ongeveer twintig tot vijfentwintig procent van de normale capaciteit in de hal mag. Er waren heel veel kartonnen borden, dus het leek er op, alsof er een hoop mensen zaten.'

'Maar ik ben tevreden over de coronamaatregelen die ze hebben genomen. Ik bedoel, we zijn getest, we houden afstand, we blijven in het hotel en we gaan naar de hal. Dat is eigenlijk alles wat we doen, dus daar ben ik wel tevreden over', vindt Borst.

'Doelstelling om fit terug te komen'

Taaij heeft nog geen idee wat hij met zijn team op de vrije donderdag gaat doen. 'We leven in het coronatijdperk. We weten dat als we terugkomen we ook zo snel mogelijk weer aan de bak moeten en moeten kunnen trainen met een fitte selectie.'

'We hadden de doelstelling om donderdag te spelen, en een andere doelstelling is om allemaal weer fit terug te komen, dus we moeten heel voorzichtig zijn. Een rondje buiten zit wellicht in het vat, maar veel meer zal het ook niet worden', aldus de Groningse coach.

Een teamfoto voorafgaand aan het duel (Foto: RTV Noord/Karel-Jan Buurke)

Klapwijk naar Groningen?

Na afloop sprak Taaij ook nog even met de Nederlandse aanvoerder van Galati, Niels Klapwijk. Het leek er op alsof hij de 35-jarige routinier over probeerde te halen om naar Lycurgus te komen. 'Niet zo zeer hoor', lacht Taaij.

'Ik heb alleen een beetje gekscherend gezegd dat de huizen in Groningen vele malen goedkoper zijn dan waar hij nu woont. In die zin kunnen we er altijd een bakje koffie over drinken', zo besluit Taaij met een knipoog.



