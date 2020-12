Vragen en zorgen over tekort voor bouwplannen Boogplein in Winsum

Woensdagavond sprak de gemeenteraad van Het Hogeland over het Boogplein. Het college van burgemeester en wethouders wil het tekort oplossen door geld te gebruiken dat voor een ander deel van het centrum in Winsum was begroot. De gemeente kan zelf namelijk geen extra geld bijleggen omdat ze moet bezuinigen.

Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om het tekort op te lossen door geld uit het project 'centrumplan Winsum' te halen. Hiervoor is al geld gereserveerd, dat was bedoeld om het andere deel van het centrum te verbeteren.

‘Hoe komt het dat er toch iedere keer weer een tekort opduikt. Zijn we op voorhand te zuinig met geld begroten?’, vraagt CDA-raadslid Henk Koopmans zich af.

Ongerust

‘We zijn wel ongerust over de ontwikkeling van het rest van het centrumgebied in Winsum’, vindt GroenLinks-raadslid Paul Steenman. Hij is ook kritisch op het proces. ‘Ons vertrouwen in het uitvoeren van grote projecten liep al af en loopt nog verder af.’

‘Weer een tekort in Winsum. Hoe kan het dat er weer een plan ligt waarin geen rekening met bepaalde kosten is gehouden‘, zegt VVD-fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard. Gezien de langlopende geschiedenis vindt hij het wel gerechtvaardigd dat er geschoven is met geld en dat het project door moet gaan.

Meerdere pogingen om dit deel van het centrum te ontwikkelen zijn mislukt. Al meer dan twintig jaar wordt er over het braakliggend terrein gesproken. In 2017 is er uiteindelijk samen met ondernemers een plan bedacht dat nu uitgevoerd wordt.

Wel snel verder

‘We schrikken wel een beetje van de hoogte van het tekort. Maar gelukkig is er wel geld voor beschikbaar. We kunnen heel principieel zijn en zeggen dat dit niet de bedoeling was. Maar wij kunnen ons wel vinden in deze oplossing’, zegt Roelf Torringa, fractievoorzitter van Gemeentebelangen.

‘Het gat van Winsum is al jaren een grote ergernis in Winsum en ook de politiek heeft er onder geleden. Maar onder de gemeente Het Hogeland is daar verandering ingekomen’, zegt PvdA-raadslid Janny Klei. Haar partij wil gezien de oplossing van het college snel verder met de plannen.

Het Boogplein in Winsum (Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch (archief))

Wethouder Eltjo Dijkhuis zegt dat gaandeweg de plannen zijn bijgestuurd om ze bestand te maken voor de toekomst. Daardoor kwamen er tekorten. De wethouder neemt de zorgen ter harte en gaat scherp toezien dat er niet nieuwe financiële problemen ontstaan. ‘Maar', zegt hij erbij, 'we moeten nu wel verder.’

‘Voor de kerst van 2021 hopen we op het Boogplein bezig te zijn’, besluit wethouder Dijkhuis. Uiteindelijk stemde de raad in met de oplossing van de wethouder om door te gaan met de plannen.

