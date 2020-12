Rechter: PostNL is aansprakelijk voor onderbetalen pakketsorteerders Kolham

Mensen die door de gemeente te werk zijn gesteld in het pakketsorteercentrum in Kolham, vallen wel degelijk onder de cao van PostNL. Dat stelt de rechter vast in een zaak die door vakbond FNV is aangespannen.

Het gaat om cliënten van Werk365, het voormalige uitzendbureau van de sociale dienst van Midden-Groningen (voorheen Hoogezand-Sappemeer). Zij kregen minder betaald, omdat zij niet onder de cao van PostNL zouden vallen.

'Met schijnconstructie besparen op loonkosten'

Werk365 fungeerde als onderaannemer. PostNL wilde met deze constructie besparen op loonkosten. Volgens FNV gaat het om een schijnconstructie. De rechter geeft de vakbond daarin gelijk. Dat betekent dat de werknemers onder de cao van PostNL vallen en daarom recht hebben op nabetaling van achterstallig loon over een periode die teruggaat tot 1 juli 2015.

Werknemers zijn al gecompenseerd dankzij schikking

In totaal gaat het om ongeveer 150 mensen. Die hebben overigens hun achterstallig loon al gekregen, want de gemeente kwam twee jaar geleden tot een schikking met FNV over een compensatie van ongeveer 150.000 euro.

Dezelfde kwestie speelde ook bij sorteercentra van PostNL elders in het land. Ook daar dreigde de vakbond naar de rechter te stappen. Eerder deze week leidde dat tot een schikking met uitzendbureau Young Capital over een loonnabetaling.

'Rechter zegt dat PostNL aansprakelijk is'

Voor de vakbond is het een principekwestie. FNV-bestuurder Masja Zwart beschouwt de uitspraak van de rechter als een belangrijke overwinning: 'Normaal verdwijnt dit soort uitzendbureaus spoorloos naar het buitenland. Of ze gaan failliet of ze gaan verder onder een andere naam. De werknemers hebben het nakijken. Maar nu heeft de rechter gezegd dat PostNL aansprakelijk is. Dat gaat veel verder dan verantwoordelijk. Met dit vonnis in de hand kan een werknemer zich rechtstreeks wenden tot de opdrachtgever, PostNL dus'.

Vakbond krijgt niet helemaal gelijk

Overigens heeft de vakbond niet op alle punten gelijk gekregen, geeft Zwart toe: 'De [gedetacheerde] werknemers hebben de eerste drie maanden met behoud van hun uitkering gewerkt. Wij vinden dat ze van begin af aan volgens de cao moeten worden betaald, maar de rechter is niet op dit punt in gegaan'.

Voor de werknemers op het sorteercentrum in Kolham, die het betreft, is de zaak dus afgedaan. Maar volgens Zwart kan de gemeente na de uitspraak van de rechter aankloppen bij PostNL en voorgeschoten loon terugeisen: 'Ik weet niet of ze dat doen, maar ik zou ze het wel adviseren'.

PostNL kan in hoger beroep tegen het vonnis.

