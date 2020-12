Schooldirecteur over flexibel examen: 'Er is echt gedacht aan de leerlingen'

‘Ik ben blij dat dit besluit over de eindexamens mooi op tijd genomen is. En er is echt gedacht aan het belang van de leerlingen.’

Dat zegt directeur Jan de Wit van de RSG Ter Apel over het kabinetsbesluit om een ‘flexibel examenrooster’ te maken.

‘Dit betekent wel een hoop gepuzzel’

‘De kinderen zaten zo langzamerhand wel in de piepzak’, reageert De Wit. ‘Dus het is goed dat er nu duidelijkheid is.’

Maar De Wit denkt ook dat de flexibele roosters een hoop gepuzzel betekenen. ‘Normaal heb je een eerste tijdvak met daarin de eerste rondes examens. En dan heb je een tweede tijdvak waarin je herexamens kunt doen. Nu heb je twee periodes voor de eerste ronde. De leerling kan kiezen of hij het examen in de eerste of de tweede ronde doet. En dan is er een derde tijdvak voor het herexamen.’

Herexamen in de zomervakantie

‘De laatste week van het herexamen valt wel in de zomervakantie van het Noorden’, tekent De Wit aan. ‘Maar als dat het ergste is, mogen we onze handjes dichtknijpen’, vindt de schooldirecteur.

Hij heeft er overigens alle vertrouwen in dat de eindexamens door kunnen gaan. ‘Alles lijkt erop dat tussen nu en zes weken wordt begonnen met vaccineren. Dan is het ook zeker dat er een eindexamen is.’

Dat leerlingen dan nog niet zijn ingeënt, is volgens De Wit geen probleem. ‘Die lijken toch minder vatbaar te zijn voor corona. We zien wel dat kinderen ziek worden, maar ze zijn snel weer in de benen.’

