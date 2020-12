Gemeente Groningen maakt 25 miljoen euro vrij voor vergroenen Stad (update)

In het plan Vitamine Groen staat dat tot en met 2025 vijf miljoen euro wordt uitgetrokken voor het planten van bomen en ander groen. Verder wordt onder meer elf miljoen euro gereserveerd voor het verzorgen van bomen die ziek zijn of geveld zijn door storm. Daarnaast wil de gemeente ook investeren in het klimaatbestendig maken van schoolpleinen en wijken. Zo worden delen van de stadswijk Vinkhuizen en het dorp Hoogkerk minder gevoelig gemaakt voor zomertempraturen.

Van honderd naar duizend extra bomen per jaar

Het huidige gemeentebestuur, dat er sinds 2019 zit, heeft van meet af aan laten weten dat het flink wil investeren in het vergroenen van de gemeente en dan met name de stad. In het coalitieakkoord is een hoofdstuk gewijd aan groene ambities en maatregelen. Waar in het coalitieakkoord nog wordt gesproken over honderd bomen extra per jaar, daar wordt dat aantal in de nieuwe plannen verhoogd naar duizend bomen extra per jaar.

Groene Grote Markt

De groene plannen zullen waarschijnlijk op de Grote Markt het meest in het oog springen. 'De huiskamer van Groningen' gaat namelijk compleet op de schop. Zo komen in het stadshart tien bomen te staan. Ook taxi's mogen in de toekomst hun klanten niet meer oppikken aan de rand van de Grote Markt. De chauffeurs moeten daarvoor uitwijken naar andere delen van de binnenstad.

Vitamine Groen

De miljoenen kunnen ook na 2025 nog worden gebruikt. Het is tegen die tijd echter wel de vraag of het geld dat nu wordt vrijgemaakt, dan nog in het groenpotje zit. Verantwoordelijk wethouder Glimina Chakor licht haar groene plannen donderdagmiddag toe.

In het voorwoord van het volledige plan van de gemeente staat dat het plan 25 tot 35 miljoen euro gaat kosten. Dit blijkt achterhaalde informatie. Inmiddels is bekend dat het om 25 miljoen euro gaat. Ons artikel is aangepast op basis van deze informatie.

