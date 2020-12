Groningen Airport Eelde wil 7 miljoen euro van aandeelhouders

Het geld is onder meer bedoeld om het vliegveld in stand te houden en er moet een nieuw luchthavenbesluit komen. In dat besluit staat wat de regels op en rond het vliegveld zijn.

De luchthaven verwacht dit jaar 2 miljoen euro verlies te draaien. Ook volgend jaar wordt er bijna 2 miljoen verlies verwacht. Om de komende jaren te overbruggen is het nodig dat de aandeelhouders (onder meer de provincies Groningen en Drenthe) de portemonnee trekken.

Geld halen uit investeringsfonds

Aandeelhouder gemeente Assen wil van haar aandelen af en de nieuwe aandeelhouder FB Oranjewoud heeft bij het overnemen van de aandelen bedongen dat ze niet gaat investeren in tekorten van de luchthaven.

De zeven miljoen euro kan betaald worden uit het investeringsfonds van 46 miljoen euro dat in 2016 is opgezet. De aandeelhouders wordt nu gevraagd of de luchthaven zeven miljoen uit dat fonds mag halen. Het geld was onder meer bedoeld voor het opzetten van vliegverbindingen met Kopenhagen.

In 2016 spraken de aandeelhouders provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo af dat er een investeringsfonds van 46 miljoen euro moest komen om te investeren in nieuwe zogenaamde hub-verbindingen naar München en Kopenhagen. Luchtvaartmaatschappij Nordica ging deze vluchten uitvoeren en de opstartkosten werden gedekt uit het routefonds van 10 miljoen, dat onderdeel was van het investeringspakket van 46 miljoen euro. Van dat complete pakket is nu nog ongeveer de helft over, de aandeelhouders hebben de strategie om in te zetten op nieuwe vliegverbindingen laten varen. In de nieuwe strategie wordt er ingezet op onder meer lesvluchten, vliegen met drones, medische vluchten en uitwijkmogelijkheden voor militair verkeer.

Die zeven miljoen euro is een politiek gevoelig onderwerp in Provinciale Staten van Groningen. Coalitiepartij GroenLinks is niet op voorhand akkoord met het anders gebruiken van geld voor de noodlijdende luchthaven, zo liet fractievoorzitter Hendri Meendering eerder al weten.

De gevraagde zeven miljoen euro is deels nodig om investeringen te doen. Naast een nieuw luchthavenbesluit moet de luchthaven ook onderhouden worden.



Brandweerkazerne is sterk verouderd

Volgens een woordvoerder van de luchthaven gaat het om onderhoud aan 'gebouwen, materieel en het banenstelsel. Ook zijn we met de aandeelhouders in gesprek over investeren in de brandweerkazerne. De huidige kan echt niet langer zo functioneren.’

De directie en aandeelhouders van de luchthaven hoopten verder op een jaarlijkse structurele bijdrage van 6 tot 8 miljoen euro van het Rijk. Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur liet in een antwoord op Kamervragen van de SP en de Partij voor de Dieren weten daar niets voor te voelen. Volgens haar is Groningen Airport Eelde een zelfstandige luchthaven die zelf de broek moet ophouden.

