Dorpshuizen en zorg krijgen samen vier ton aan subsidie

Het dorpshuis in Loppersum en de multifunctionele accommodaties in Woldendorp en Harkstede krijgen provinciaal geld om zich verder te ontwikkelen. De provincie trekt ook geld uit voor de verdere ontwikkeling van beeldbellen in de zorg.

In totaal geeft de provincie ruim vier ton aan leefbaarheidssubsidies aan zes projecten.

Dorpshuis 2.0

Het dorpshuis in Loppersum krijgt in totaal 150.000 euro om zich om te laten bouwen naar een multifunctioneel dorpshuis. Een dorpshuis 2.0, zoals voorzitter Joop Siepel het noemt. 'Het dorpshuis is dé huiskamer van een dorp. Er zijn veertig verenigingen bij ons betrokken.'

De voorzitter is erg blij met de stap die nu gezet is. 'Het is de grote kunst om de centjes bij elkaar te brengen en ik ben blij dat de provincie de verantwoordelijkheid heeft genomen. Maar we zijn er nog niet', benadrukt hij. 'Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen als bestuur, de provincie nu ook. Nu de rest nog.'

Van steunstee naar MFA

In Woldendorp gaat er ruim 90.000 euro naar de verbouw van de bestaande steunstee en de dorpswinkel tot een multifunctionele accommodatie met daarbij een dorpshuis. De provincie steekt 25.000 euro in een haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding en vernieuwing van MFA De Borgstee in Harkstede.

Investeren in beeldbellen in de zorg

Zorgbelang Groningen wil beeldbellen tussen zorgverleners en patiënten verder ontwikkelen en krijgt daar 75.000 euro voor van de provincie. Het belang van goed kunnen beeldbellen is volgens Zorgbelang nog maar eens onderstreept in deze coronapandemie.

'Wij kregen de afgelopen maanden heeft veel verhalen terug van mensen over beeldbellen', zegt Jolanda Fritsma van Zorgbelang. Er zijn patiënten tevreden over en andere zijn er minder tevreden over, maar het is een manier om toch met elkaar in contact te zijn.'

Zorgbelang heeft volgens haar de afgelopen alle neuzen dezelfde kant op gekregen. 'Koepelorganisaties, huisartsen en de ziekenhuizen in Groningen doen mee. Het kan leiden tot een efficiëntere zorg, denken wij. Zodat mensen minder hoeven te reizen en soms ook vanuit huis een arts kunnen zien.'

Gezondheidscentrum

Tot slot gaat er ook geld (75.000 euro) naar het Lloyds Terras in Veendam, waarbij een samenwerkingsverband tussen zorgverleners centraal staat. In Winschoten krijgt Gezondheidscentrum Emmaheerdt 25.000 euro voor een haalbaarheidsonderzoek naar het beoogde multifunctionele gezondheidscentrum in de molenstad.