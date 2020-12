Sterrenkundige: 'Maanstenen leren ons meer over ontstaan van aarde'

De sterrenkundige keek steeds op Twitter om te zien of er nieuwe beelden naar buiten waren gebracht. Uiteindelijk landde een capsule van de Chinese Chang'E-5-robot in China.

Meer leren over het ontstaan van de aarde

Het is voor het eerst in 44 jaar dat er maanstenen naar de aarde zijn gebracht. De afgelopen twee weken haalde de robot twee kilo aan stenen van de maan op.

De stenen hebben zeker wetenschappelijke waarde, stelt Bout. 'Zo komen we weer meer te weten over het ontstaan van de aarde.' Vermoedelijk zijn de aarde en maan ooit uit hetzelfde rotsblok ontstaan.

Geen heel nieuwe inzichten

Het is onwaarschijnlijk dat de opgehaalde maanstenen geheel nieuwe inzichten bieden, denkt Bout. 'De Russen en Amerikanen hebben al eens stenen gehaald en grondig onderzocht.' Daaruit is niet gebleken dat er enig leven op de maan is. 'Het is een dode wereld.'

De missie was volgens de sterrenkundige vooral een prestigereis voor China. 'Ze willen laten zien dat ze een technologische grootmacht zijn', zegt Bout. 'Ze proberen de Russen en Amerikanen in te halen en een eigen ruimteprogramma op te starten.'

De sterrenkundige kijkt vooral uit naar de landing van een nieuwe Amerikaanse robot op Mars in februari. 'Het is altijd weer een spektakel en het is spannend of het lukt.' Door die missie moet duidelijk worden over of er ooit leven is geweest op Mars.