Tbs'ers blijven agressief na behandeling met vr-bril

Dat blijkt uit onderzoek van forensisch psycholoog Stéphanie Klein Tuente van het UMCG.

Veel patiënten die in een tbs-kliniek verblijven, hebben volgens de onderzoekster moeite hun agressie onder controle te houden. Omdat bestaande behandelingen niet goed werken, zochten het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen naar alternatieven.

Oefenen met levensechte situaties

Samen met de Universiteit Tilburg, TU Delft en softwarebedrijf CleVR ontwikkelden zij een virtual reality-therapie. Daarbij oefenen tbs-patiënten met een vr-bril verschillende lastige situaties, legt Klein Tuente uit.

'Bijvoorbeeld iemand die voordringt bij de kassa van de supermarkt. Of de portier van een nachtclub die jou niet binnen wil laten.' Zo'n virtueel rollenspel voelt heel levensecht aan', meent de onderzoeker. 'De behandelaar heeft de controle over de virtuele wereld en maakt een situatie steeds uitdagender. Het is de bedoeling dat mensen leren om hun agressie in toom te houden.'

Een man gebruikt een vr-bril tijdens een onderzoek (Foto: CleVR)

Geen afname van agressief gedrag

Aan het promotieonderzoek van Klein Tuente deden 128 tbs-patiënten mee uit vier tbs-klinieken in Nederland. Het doel was om de effectiviteit van de nieuwe behandeling te onderzoeken, maar ook om de kennis over agressief gedrag te verbeteren.

Dat eerste viel tegen: 'In tegenstelling tot onze verwachtingen leidt behandeling met VR niet tot een significante afname van agressief gedrag', aldus Klein Tuente.

Interesse in andere vormen van therapie

Ze merkt wel dat patiënten gemotiveerd zijn om mee te doen en ook geïnteresseerd zijn in deelname aan andere therapieën. Ook dat is winst, oordeelt de onderzoeker. 'We hebben laten zien dat verdere stappen nodig zijn, en dat daar draagvlak voor is bij zowel patiënten als therapeuten.'

Onderzoeker Klein Tuente promoveert op 21 december aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoeksproject.

Het onderzoek werd al eens belicht door NOS op 3.

