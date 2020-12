‘Werelderfgoedcentrum Lauwersoog moet huiskamer van de Wadden worden’

In een online informatiebijeenkomst kon iedereen zien hoe het gebouw wordt. Stichting WEC, die het pand ontwikkelt, gaf donderdagochtend samen met de architecten een toelichting op het voorlopige ontwerp.

Het nieuwe gebouw wordt 16,5 meter hoog. In het vorige ontwerp, dat op veel weerstand stuitte, was dat nog dertig meter.

Zo zag het vorige ontwerp van het Werelderfgoedcentrum eruit. (Foto: Illustratie architectenbureau Dorte Mandrup)

In het gebouw komt een multifunctionele ruimte met lounge, café en shop. Op de begane grond komt een onderzoeksruimte en ook klaslokalen en vergaderruimten. Op de tweede verdieping en het dak komt het zeehondencentrum dat nu nog in Pieterburen zit.

Huiskamer

'Het wordt een veldstation waar schoolklassen en onderzoekers rondlopen. Een mooie plek waar de Wadden goed onderzocht kunnen worden', zegt Sander van Dijk, woordvoerder van het Zeehondencentrum. 'Het moet een huiskamer zijn van de Wadden waarin verhalen over het gebied wordt vertelt.'

Sander van Dijk geeft een toelichting namens het zeehondencentrum (Foto: Stichting WEC)

Het Deense architectenbureau Dorte Mandrup heeft zowel het vorige als nieuwe ontwerp gemaakt. De hoogte van het vorige gebouw zorgde voor veel weerstand.

Gebouw dat in de haven past

'Met dit nieuwe ontwerp hebben we geprobeerd het gebouw zo laag mogelijk te maken. Het vorige gebouw bestond uit glas. Nu hebben we gekozen voor natuurlijke materialen zoals hout. Daardoor is het niet reflecterend en een gebouw dat geen invloed heeft op de omgeving' aldus architect Dorte Mandrup. Het gebouw gaat volgens haar nu meer op in de omgeving.

Het nieuwe Werelderfgoedcentrum komt in de haven van Lauwersoog (Foto: Illustratie architectenbureau Dorte Mandrup)

Verder staat het gebouw gericht naar de open zee en kunnen bezoekers volgens de architect elke keer een andere horizon zien als ze om en door het gebouw lopen. 'We willen hiermee het bijzondere gebied eren en nog meer uitlichten.'

'Als je binnen in het gebouw staat, kan je goed naar buiten kijken. Maar als je het van de buitenkant ziet dan kun je niet goed naar binnen kijken. Daarom past dit gebouw qua lichtuitstraling beter in het gebied', aldus Mandrup.

Het Werelderfgoedcentrum in het donker (Foto: Illustratie / architectenbureau Dorte Mandrup)

Vragen over de inhoud

Kijkers konden ook vragen stellen. Die gingen vooral over de inhoud van het gebouw. Hoe komen de zeehonden in het bassins op het dak? 'Er zitten speciale liftconstructies in het gebouw waarmee de zeehonden naar de bovenste etage kunnen', legt Sander van Dijk uit.

Het zeehondencentrum krijgt een plek in het Werelderfgoedcentrum (Foto: Illustratie / Architectenbureau Dorte Mandrup)

Er is plek voor 50 zeehonden in het gebouw. Het zeehondencentrum verwacht dit aantal niet te halen vanwege het nieuwe zeehondenakkoord waarin staat dat er minder zeehonden worden opgevangen.

Verder vroeg een kijker hoe het gebouw er over een paar jaar uit ziet. Wat voor invloed heeft de zeelucht op het gebouw? Volgens de ontwerpers is het beoogde materiaal hiervoor geschikt maar zal het gebouw wel wat verkleuren. Maar daar is in het ontwerp rekening mee gehouden.

Tijdens de bijeenkomst werd er een virtuele rondleiding gegeven door het gebouw. (Foto: Illustratie / architectenbureau Dorte Mandrup)

Ook vroeg een kijker zich af, of het gebouw rolstoeltoegankelijk is. En dat is het volgens de ontwerpers.

Stichting WEC hoopt dat de eerste schop snel de grond in gaat. ‘We moeten schouder aan schouder verder met alle betrokkenen. We hopen dat in het derde kwartaal van 2021 gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden’, legt directeur Niek Kuizinga uit. In 2023 moet het gebouw af zijn.

Lees ook:

- Nieuw voorlopig ontwerp van Werelderfgoedcentrum Lauwersoog is af

- Groen licht voor bouw Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog

- Opnieuw kritiek op plan Werelderfgoedcentrum