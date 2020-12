Voedselbank: 'Alleen door gulle giften houden we ons hoofd boven water'

'Mooie stemmingmakerij', zucht Bueving. 'Een beetje jammer ook.'

De vier miljoen euro aan subsidie die de overheid kort na het uitbreken van de pandemie ter beschikking stelde, dient namelijk als vangnetconstructie, zegt ze. Niet meer en niet minder. En dat geldt ook voor de acht miljoen aan Europese subsidie die volgend jaar loskomt, en die wordt uitgesmeerd over zeven jaar.

'Daar zijn we blij mee hoor, omdat het een erkenning is van de armoede, maar ook dat geldt puur als vangnetregeling.'

Vier miljoen voor échte problemen

Bueving: 'Die vier miljoen euro, die klaar staan voor als we écht in de problemen komen, staat ook niet op de rekening van de voedselbank. En dat we daar nog geen gebruik van hebben hoeven maken, komt puur door donaties en giften.'

Door het gehamster tijdens de eerste lockdown, sloeg de paniek toe. Toen kwamen vrachtwagens helemaal leeg terug Monique Bueving - Voedselbank Groningen

De voedselbanken luidden eind maart, kort na het uitbreken van de pandemie, de noodklok. Ze hadden miljoenen nodig om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden, lieten ze gezamenlijk weten.

Bueving: 'Toen iedereen zo begon te hamsteren, sloeg de paniek toe. Toen kwamen de vrachtwagens echt helemaal leeg terug. We hebben daarop de pers opgezocht en geroepen: dit komt niet goed zo.'

Kortingsacties

Enkele maanden later sloeg de paniek opnieuw toe, toen supermarkten kortingsacties organiseerden op producten die tegen de houdbaarheidsdatum aanzaten.

'Dat juichten wij toe, omdat ook wij tegen verspilling zijn', zegt Bueving, 'maar het gevolg was wél dat er minder overbleef voor onze klanten. De media-aandacht die we bij beide paniekgolven vroegen maakte een hoop los, in de vorm van donaties. Maar alleen dánkzij die gulle giften houden we nu het hoofd boven water.'

Rond kerst zijn mensen guller. Maar denk ook in de periode daarna aan ons Monique Bueving

En, geeft ze toe, in de periode rondom kerst is het hoofd zelfs ruim boven water te houden.

'Want met kerst denken de mensen altijd wel aan ons. Mensen geven meer, zijn guller, radiostations en kerken organiseren kerstacties... Gisteren ook weer, door de actie van Groninger raadsleden die boodschappen voor ons deden. Maar hoe dat zit in maart, april en mei is natuurlijk afwachten. Denk ook in dié periode aan ons, zou ik willen oproepen.'

Lockdown heeft (nog) geen negatieve gevolgen

Ook de strenge lockdown die deze week is ingegaan, heeft vooralsnog geen negatieve gevolgen voor de Voedselbank Groningen. Integendeel: winkels en instellingen bieden daardoor hun overtollige kerstvoorraad nu juist aan.

Bueving: 'We kregen gisteren een telefoontje van Hornbach: 'We hebben allemaal kerstspullen die we nu toch niet meer kunnen verkopen, daar kunnen jullie je kanten blij mee maken.' SKSG, zelfde verhaal: ook de kinderopvang zit met spullen waar ze door de sluiting niks meer mee kunnen.'

Van het sluiten van low budget winkels als de Action en Wibra, merkt de Voedselbank nog niks. 'Daarvoor is het nog even te kort.'

