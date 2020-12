Pekelder wethouder Henk Busemann (60) overleden

Henk Busemann, wethouder namens de PvdA in Pekela, is donderdag overleden. Busemann was al langer ernstig ziek en zijn gezondheid ging de laatste tijd hard achteruit.

Busemann liet ruim een week geleden aan RTV Noord weten dat het ‘niet geweldig’ met hem ging.

‘Ik ben uitbehandeld’

Twee jaar geleden, bij zijn aantreden als wethouder, wist Busemann al dat hij ziek was. Maar hij was optimistisch en koos er bewust voor om zijn ziekte niet publiek te maken.

‘Zolang ik nog zelf beslissingen kan nemen, wil ik dat graag doen’, zei hij dinsdag 8 december. ‘Ik ben uitbehandeld, dat is het slechtste bericht. Hoe lang het nog duurt weet ik niet. De oncoloog geeft mij nog maximaal enkele maanden.’

Henk Busemann

Busemann was van 2002 tot en met 2018 raadslid voor de PvdA in Pekela. In 2018 werd hij wethouder namens de partij. ‘Het was een functie die hij vol passie uitvoerde’, schrijft de gemeente Pekela. ‘Wij wensen Gea, hun kinderen en kleinzoon, zijn moeder en iedereen om hen heen heel veel sterkte en kracht toe met dit intens groot verlies.’

Afscheid nemen

De gemeente Pekela heeft in overleg met de familie besloten om een stilteruimte in het gemeentehuis in te richten. Pekelders kunnen daar een condoleance achterlaten. De stilteruimte is geopend op vrijdag 18 december van 9.00 tot 12.00 uur en maandag 21 december van 13.00 tot 16.00 uur. De uitvaart van Busemann is komende dinsdag in besloten kring.

Henk Busemann is 60 jaar geworden.

