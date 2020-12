'Trotse' wethouder maakt geïrriteerde indruk tijdens presentatie miljoenenplan

Het gemeentebestuur heeft voor de komende vijf jaar zo'n 25 miljoen euro gereserveerd voor het vergroenen van de stad. Een greep uit de plannen: meer planten en bomen op het Europapark rondom het stadion van FC Groningen, extra bomen bij drie scholen en het herstel van houtwallen en hagen. De wethouder kan dit plan wel gebruiken, de laatste tijd ging het vaker over het kappen van bomen dan over het creëren van extra groen. Dat steekt de wethouder.

Essentakziekte

'Wij hebben de afgelopen tijd veel moeten kappen', beaamt ze. 'Maar dat had een reden. We hadden namelijk te maken met zieke bomen. Vlak na mijn aantreden werd ik geconfronteerd met de essentakziekte', iets waar ze zeker niet op zat te wachten maar waar wel naar gehandeld moest worden. Dat betekende in vele gevallen dat er gekapt moest worden.

De media hebben er baat bij om juist te belichten wat er niet goed gaat Glimina Chakor -Wethouder

Met de presentatie van het miljoenenplan wil ze laten zien dat het huidige stadsbestuur vol inzet op het groene karakter van Groningen. 'Zo is er al eerder besloten dat je voor elke gekapte boom een boom moet terugplanten. Als je een grote boom weghaalt kan je geen kleine boom terugzetten, daar hebben we regels voor.'

Eerder nadenken over groen

Met het nieuwe groenplan wil Chakor de aanpak rondom het aanleggen van groen veranderen: 'In het verleden kwam groen pas aan het einde van een project in zicht. Met de visie en ambitie die we nu hebben wordt er veel eerder nagedacht over de aanleg van groen. Tijdens bouwprojecten wordt er nu al veel eerder over nagedacht.' Chakor wil niet dat de aanleg van planten en ander groen de sluitpost van een bouwproject is.

In Paddepoel zou een park kunnen komen rond de Castor-, Pollux-, en Morgensterflats (Foto: Gemeente Groningen)

Op dit moment lijkt het college echter niet echt los te komen van het beeld dat het vooral bomen kapt. Alhoewel die kap naar eigen zeggen 'ruimschoots' gecompenseerd wordt, vechten de belangengroepen Bomenridders en Boomwachters vaak de kapbesluiten van de gemeente aan. 'Wij treffen elkaar tot nu toe vooral in de rechtszaak', zegt Chakor die dat graag wil veranderen.

Irritatie

De GroenLinks-wethouder wijst echter ook met een beschuldigende vinger naar de media. 'De media heeft er baat bij om juist te belichten wat er niet goed gaat in plaats van wat er wel goed gaat', zegt ze met zichtbare irritatie.

Dit college is een doe-college Glimina Chakor -Wethouder

'Het vertroebelt het beeld. Ik word daar heel verdrietig van. Er wordt kei- en keihard gewerkt om een beweging te maken waarin we meer oog hebben voor groen en dat is verdomme ook noodzakelijk. Ook al plant ik duizend bomen, maar gaan er twintig weg dan gaat het alsnog over de bomen die weggaan.'

Trots

Het huidige gemeentebestuur maakt dus al ruim anderhalf jaar de dienst uit en komt nu met dit dit voor de wethouder belangrijke plan. 'Of dit niet eerder had gekund?', herhaalt Chakor de vraag. 'Ik herinner u eraan dat we er nog maar anderhalf jaar zitten.'

'Ik ben ontzettend trots op wat we hebben geflikt. We hebben de aanpak van corona geflikt en en we hebben het geflikt om hier met een ambitieus plan te komen. Achter de schermen is er ontzettend hard gewerkt. Dit college is een doe-college en niet van het niksen.'

