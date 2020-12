Corona of niet, Elise en Freerk Jan stapten dit jaar in het huwelijksbootje

Freerk Jan: 'Wij waren van plan om te gaan trouwen en toen kwam corona. We hebben vanaf het begin gezegd: we gaan sowieso trouwen, alleen is het even de vraag hoe.'

Het kost hen uiteindelijk veel hoofdbrekers, maar het lukt. Op 5 september trouwt het stel in bijzijn van zo'n vijftig naasten.

Andere locatie

De bruiloft is op een compleet andere locatie dan ze zelf hadden uitgekozen. 'Eigenlijk hadden we een avontuurlijk idee om een feesttent in een tuin op te zetten,' vertelt Elise.

Dat zou moeten gebeuren op de camping van de broer van Freerk Jan. De hele zomer is Elise bezig om een mooie aankleding bij elkaar te sprokkelen en regelen ze alles; van catering tot aan de tent. Maar dan grijpt corona na de zomer toch weer om zich heen.

We hebben de zondag voor onze bruiloft pas alles doorgesproken Freerk Jan - trouwde ondanks corona

'Anderhalve week van te voren hebben we met elkaar besloten dat we het toch echt niet konden doen. Dat vond ik ook wel erg hoor,' zegt Elise. Freerk Jan: 'Toen hebben we gezegd: we doen het niet meer. Maar toen kwam er toch nog een mogelijkheid, omdat mijn schoonvader had gebeld met de Hayema Heerd.'

Last-minute

Die trouwlocatie bleek bereid om hun huwelijk te organiseren. Freerk Jan: 'We hebben de zondag voor onze bruiloft op zaterdag pas gekeken en alles doorgesproken. Dat was direct goed.'

Coronaproof feliciteren (Foto: )

Het blijkt een gouden greep. De trouwlocatie neemt hen al het geregel uit handen. Ook over de coronamaatregelen is direct duidelijkheid. Het diner kan doorgaan in een grote schuur met elk huishouden aan een eigen tafel. Daarna mag buiten het zo gewilde kampvuur aan, maar om elf uur moet het feest wel voorbij zijn. Langer doorgaan zou te veel alcohol en te weinig onderlinge afstand betekenen, zo is het idee. 'Zelf zouden we ons nooit die restrictie hebben opgelegd, maar omdat zij dat deden verliep het veel beter.

Diner met anderhalve meter afstand (Foto: Eigen foto)

Vreugde overheerst

Elise en Freerk Jan genieten volop. Door al het gedoe vooraf vergaten ze dat je als bruidspaar in het midden van de belangstelling staat. 'Mensen die gingen speechen. In al die tijd dat wij bezig waren met onze gasten het zo goed mogelijk konden laten hebben, waren zij bezig geweest met ons.

Elise: 'Ik ben blij dat we het niet afgelast hebben. Al die energie van die mensen was dan ook verloren gegaan. Ik denk nog elke dag: ik ben zo blij dat het door is gegaan!'

Freerk Jan: 'Het was niet zoals we bedacht hadden, maar wel zoals we het hebben gewild.'